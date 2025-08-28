Bogdan Ivan: Gazele nu se scumpesc. La energie electrică lucrăm să scădem preţul la consumatorul final, prin mecanisme prin care reglăm atât piaţa cât şi creşterea capacităţilor de producţie
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că gazele nu se scumpesc iar la energie electrică lucrează pentru scăderea preţului la consumatorul final, prin mecanisme prin care se regleazî atât piaţa cât şi creşterea capacităţilor de producţie, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Bogdan Ivan: ”Gazele nu se scumpesc. La energie electrică lucrăm să scădem preţul la consumatorul final, prin mecanisme prin care reglăm atât piaţa cât şi creşterea capacităţilor de producţie”, a spus Bogdan Ivan la Antena 3.
El a precizat că cea mai de fond este creşterea capacităţilor de producţie, dar efectele aici o să le vedem începând cu un an şi jumătate.
”Am calculat exact pe fiecare proiect în parte, am stabilit responsabili, am făcut personal întâlniri cu toţi factorii implicaţi, îi verific în fiecare săptămână cum evoluează fiecare în aceste proiecte, iar în următorul an şi jumătate vom pune în producţie la nivel naţional aproape 2000 de megawatts producţie”, a mai spus ministrul.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Bogdan Ivan: Sunt convins că nu o să sufere atât de mult clima lumii că România îşi păstrează în continuare centralele pe cărbune din Valea Jiului, pentru care militez
Ministrul Energiei a solicitat Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei elaborarea unui raport privitor la modalităţile de facturare aplicate de furnizorii de electricitate
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.