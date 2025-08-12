B’nai Brith, o organizație internațională evreiască, îi cere lui Marco Rubio să îndemne România să promulge legea antisemitismului / ”Riscă să încurajeze extremiștii și să submineze credibilitatea democratică a țării”

Președintele B’nai B’rith International Robert Spitzer și CEO-ul Daniel S. Mariaschin au trimis o scrisoare Secretarului de Stat al SUA Marco Rubio (foto) prin care solicită Statelor Unite să facă presiuni asupra României pentru a promulga legislația adoptată de Parlamentul României în iunie 2025 care combate antisemitismul, negarea Holocaustului și glorificarea fascismului.

În scrisoare se afirmă că decizia președintelui român Nicușor Dan de a bloca promulgarea legii riscă să încurajeze extremiștii și să submineze credibilitatea democratică a țării.

B’nai Brith este o organizație internațională evreiască dedicată promovării unității, continuității și securității evreilor, precum și combaterii antisemitismului și apărării drepturilor omului. A fost fondată în 1843 în New York și este recunoscută ca o voce vitală pentru evreii din întreaga lume și pentru Statul Israel, potrivit Britannica.

”Legislația, adoptată de Parlamentul României în iunie 2025, ar consolida o lege existentă care vizează combaterea antisemitismului și a fascismului. Curtea Constituțională a României a respins în unanimitate obiecțiile președintelui Dan cu privire la noua legislație pe motiv de presupusă ambiguitate. Curtea a decis că, dimpotrivă, proiectul de lege este „clar, precis și previzibil”. Cu toate acestea, președintele Dan a retrimis-o Parlamentului pentru reexaminare.

Președintele Dan a minimalizat legislația, punând la îndoială necesitatea de a combate glorificarea neonazistă și alte tendințe îngrijorătoare din societatea românească. Retorica sa a preluat-o pe cea a partidelor politice extremiste din România. Acest lucru încurajează grupurile motivate de ură, amenință credibilitatea democratică a României și reprezintă un regres îngrijorător față de progresele anterioare ale României, cu Comisia Wiesel privind Holocaustul din România și Institutul Wiesel pentru cercetarea Holocaustului„, precizează organizația în scrisoarea adresată lui Marco Rubio.

În document se precizează că în 2009, România a amplasat un memorial al victimelor Holocaustului în centrul Bucureștiului, însă țara a înregistrat recent o creștere la nivel național a polemicilor antisemite și a negării Holocaustului, a atacurilor asupra comunităților evreiești și a supraviețuitorilor Holocaustului și a promovării criminalilor de război și a simbolurilor neonaziste.

„Progresele privind Muzeul evreilor români și al Holocaustului din România au stagnat, sugerând o lipsă de dorință de a înfrunta trecutul și de a accepta responsabilitatea istorică.

Domnule Secretar, solicităm Departamentului de Stat să insiste ca România să promulge această lege. România trebuie să susțină standardele democratice și să prevină o întoarcere la antisemitismul și apelurile fasciste din cel mai întunecat capitol al Europei”, se mai precizează în documentul semnat de Robert Spitzer și Daniel S. Mariaschin.