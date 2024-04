Biden se declară pregătit de o dezbatere cu Trump în vederea alegerilor prezidenţiale

Preşedintele american Joe Biden anunţă vineri, într-un interviu, că este pregătit să dezbată în mod public cu adversarul său republican Donald Trump, pe care-l va înfrunta în alegerile prezidenţiale de la 5 noiembrie, relatează AFP, citată de News.ro.



Howard Stern doing live in-depth interview now with President Biden. (SiriusXM) pic.twitter.com/zlHRjePLqE

— Mike Sington (@MikeSington) April 26, 2024

Întrebat de către animatorulHoward Stern dacă va participa la o dezbatere publică cu predecesorul său, democratul în vârstă de 81 de ani, care candidează la al doilea mandat, a răspuns că ”o voi face undeva. Nu ştiu când. Mă bucur s-o fac”.