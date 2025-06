Bianca Andreescu, încă un turneu de Grand Slam dezamăgitor: Eliminată în calificările de la Wimbledon

Bianca Andreescu va rata prezența pe tabloul principal de la Wimbledon, sportiva cu origini românești fiind învinsă în turul al doilea al calificărilor de compatrioata sa Carson Branstine, scor 6-7(3), 6-4, 1-6.

Va fi al doilea Grand Slam consecutiv în care Bianca nu prinde vreun meci pe tabloul principal, după ce și la Roland Garros parcursul s-a oprit în faza calificărilor.

Aflată pe locul 147 în ierarhia mondială, Bianca a cedat împotriva unei rivale care se găsește pe 197 în clasamentul WTA.

Partida a durat două ore și șapte minute.

În vârstă de 25 de ani, Bianca este într-o continuă căutare a formei de excepție din sezonul 2019, atunci când s-a impus, printre altele, la Indian Wells și US Open (singurul său titlu de Grand Slam din CV).

Cel mai sus Bianca s-a aflat pe locul 4 în clasamentul WTA.

UPSET ALERT 🚨 CARSON BRANSTINE 🇨🇦 TAKES DOWN BIANCA ANDREESCU 🇨🇦 7-6 (7-4), 4-6, 6-1 TO PUT HERSELF INTO THE FINAL ROUND OF QUALIFYING! Carson is playing so well these last couple of matches as the two embrace for a long hug afterwards 🫂 #Wimbledon pic.twitter.com/DCfDFtr2CD

— Aiden Zalondek (@ZalondekAiden) June 25, 2025