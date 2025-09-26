G4Media.ro
Benyamin Netanyahu ocolește spațiul aerian francez pentru a se deplasa în Statele…

Benjamin Netanyahu, premier prim-ministru israelian, bibi, israel, tel aviv, ierusalim, orient mijlociu, razboi gaza
Sursa foto: Abir SULTAN / AFP / Profimedia

Benyamin Netanyahu ocolește spațiul aerian francez pentru a se deplasa în Statele Unite

Premierul israelian a ales joi o rută de zbor neobișnuită pentru a ajunge la New York, ocolind spațiul aerian al mai multor țări din Europa Centrală și de Nord, în drum spre Adunarea Generală a Națiunilor Unite, potrivit Le Figaro.

Franța a aprobat o cerere israeliană de utilizare a spațiului său aerian, așa cum a confirmat o sursă diplomatică franceză, dar datele publice de urmărire a zborului au arătat că avionul prim-ministrului a ales să urmeze o altă rută, mai la sud. Aeronava a survolat Grecia și Italia, înainte de a coborî brusc spre sud prin strâmtoarea Gibraltar și de a traversa apoi Oceanul Atlantic.

Evitarea mandatelor de arestare ale CPI?

Mass-media israeliană a sugerat că acest ocol a avut scopul de a evita țările semnatare ale Statutului de la Roma, care ar fi putut aplica un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) în cazul unei aterizări de urgență. În noiembrie 2024, CPI a emis mandate de arestare împotriva lui Benyamin Netanyahu și a fostului ministru al Apărării Yoav Gallant pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității în Fâșia Gaza.

Săptămâna trecută, Spania a anunțat că va sprijini ancheta CPI și a înființat o echipă însărcinată să examineze presupusele încălcări ale drepturilor omului în Gaza, în cadrul presiunii crescute exercitate asupra Israelului pentru a pune capăt conflictului.

Benyamin Netanyahu urmează să ia cuvântul vineri în fața Adunării Generale a ONU. De asemenea, el ar trebui să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Casa Albă la începutul săptămânii viitoare.

