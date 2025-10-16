Benjamin Netanyahu ar putea fi grațiat așa cum cere Donald Trump? Există un precedent, dar grațierea a fost acordată în circumstanțe excepționale

Aflat în vizită la Ierusalim, Donald Trump i-a cerut președintelui israelian să îl grațieze pe Benjamin Netanyahu, care este judecat din 2020 și este urmărit penal de CPI. O declarație spectaculoasă, fără nicio bază juridică reală, care a pus în dificultate clasa politică israeliană, potrivit Rador Radio România.

Show must go on. Primit ca un erou în parlamentul israelian luni, 13 octombrie, după eliberarea ultimilor douăzeci de ostatici Hamas în cadrul unui acord la negocierea căruia a contribuit, Donald Trump a stârnit din nou agitație. În faţa președintelui israelian Isaac Herzog, al cărui rol este în mare parte ceremonial, fostul șef de stat american a spus zâmbind: „Hei, am o idee. Domnule președinte, de ce nu-i acordăm o grațiere?”, referindu-se la Benjamin Netanyahu, pe care l-a descris drept „unul dintre cei mai mari lideri din timpul războiului”. Prim-ministrul israelian, care face obiectul unui mandat internațional de arestare din partea Curții Penale Internaționale (CPI) pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza, este judecat în țara sa din 2020 şi pentru corupție, fraudă și abuz de încredere.

Remarca lui Trump a stârnit aplauze puternice din partea Likudului, în timp ce parlamentarii pro-Netanyahu au scandat „Bibi! Bibi!”. După cum relatează publicația americană „Politico”, „ar provoca într-adevăr o controversă majoră în Israel dacă Herzog ar încerca așa ceva – apelul public al lui Donald Trump a șocat mulți alți israelieni oficiali”.

Este plauzibilă această ipoteză? Să analizăm mai întâi acuzațiile aduse liderului israelian. În trei cazuri separate, Benjamin Netanyahu este acuzat că a primit cadouri de lux – trabucuri, șampanie, bijuterii și îmbrăcăminte, a obstrucționat anchete judiciare și a cerut o acoperire mediatică favorabilă de la două importante mass-media naționale. El neagă categoric acuzațiile. „Trabucuri și șampanie, cui îi pasă?”, a glumit Donald Trump în fața Knessetului, luni, 13 octombrie. „Ei bine, destule controverse pentru o zi – nu cred că e chiar atât de controversat”, a adăugat el.

În ultimele zile, mai mulți experți juridici au relatat în presa israeliană că o grațiere în această etapă a procesului ar fi practic imposibilă. Singurul precedent pentru o grațiere preventivă datează din 1986, în cazul Barzilai împotriva guvernului Israelului, când Chaim Herzog, tatăl actualului președinte, l-a grațiat pe șeful Shin Bet pentru mușamalizarea execuției a doi activiști palestinieni responsabili de deturnarea unui autobuz. Curtea Supremă a confirmat apoi că o grațiere poate fi acordată înainte de formularea oricăror acuzații, dar numai în circumstanțe excepționale, cum ar fi în acest caz: motive de securitate națională.

Suzie Navot, specialistă în drept constituțional la Institutul Israelian pentru Democrație, a declarat, într-un interviu acordat publicației „New York Times”, că acest precedent este „dificil de aplicat” în cazul lui Benjamin Netanyahu, ale cărui acuzații privesc conduita sa personală și nu sunt o chestiune de securitate națională.

În trecut, Israelul a mai condamnat mulți înalți oficiali, inclusiv pe Ehud Olmert, fost prim-ministru, și Moshe Katsav, fost președinte condamnat pentru viol în 2010. „Există un singur tip de cetățean în Israel – și toți sunt egali în ochii legii”, declarase la acea vreme succesorul său, Shimon Peres. Prin urmare, o grațiere pentru Benjamin Netanyahu în această etapă ar putea fi văzută ca un atac la adresa statului de drept.

Procesul lui Benjamin Netanyahu, care a fost amânat de mai multe ori, l-a văzut pe prim-ministru depunând mărturie pentru prima dată în decembrie 2024. „Sunt șocat de amploarea acestei absurdități”, a spus el, adăugând: „Conduc o țară, conduc un război. Nu sunt preocupat de viitorul meu, ci de cel al Statului Israel”. De atunci, el a continuat să solicite amânări, invocând responsabilitățile sale guvernamentale și diplomatice.

Donald Trump, care are o relație de lungă durată cu prim-ministrul israelian, își menține poziția. În iunie anul trecut, el a denunțat pe rețelele de socializare un proces care, potrivit lui, „împiedica negocierile pentru încheierea războiului cu Hamas”, spunând: LĂSAȚI-L PE BIBI SĂ PLECE, ARE O TREABĂ MARE DE FĂCUT! Președintele american compară adesea acuzațiile la adresa prim-ministrului israelian cu cele cu care se confruntă în Statele Unite, numind ambele cazuri vânătoare de vrăjitoare politice. De data aceasta, apelul său a avut un impact deosebit: a fost rostit în momentul istoric al unui acord de pace în Orientul Mijlociu, de la tribuna Knessetului.

Însă acest lucru a stârnit imediat o reacție puternică din partea adversarilor lui Netanyahu. „Nu există niciun motiv pentru a-l grația pe Bibi”, a declarat Ehud Olmert, fost prim-ministru israelian, pentru „Politico”. „Dacă Herzog ar încerca să-l grațieze fără o mărturisire, ar fi un scandal monumental – și probabil ar fi anulat de Curtea Supremă”, a spus el. Un oficial centrist de rang înalt, citat de „Politico”, a fost de acord: „Președintele nu poate grația un prim-ministru fără o recunoaștere a vinovăției sau o manifestare a remușcărilor. Nu este posibil din punct de vedere legal”. În ciuda influenței sale sporite și spre marele său regret, este, prin urmare, imposibil ca Donald Trump să intervină în sistemul judiciar israelian.

Pe lângă acuzațiile interne aduse împotriva sa, prim-ministrul israelian face obiectul unui mandat internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională, fiind urmărit penal pentru crime de război și crime împotriva umanității în contextul războiului din Gaza. Printre acuzații se numără: utilizarea înfometării ca metodă de război, dirijarea intenționată a atacurilor împotriva populației civile, crimă, persecuție și alte acte inumane, pentru perioada 8 octombrie 2023 – 20 mai 2024.

Sursa: L”EXPRESS / Rador Radio România / Traducerea: Rodezia Costea