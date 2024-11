Bandele criminale din Suedia recrutează copii ca asasini plătiți: “În zilele noastre, toată lumea vrea să fie un ucigaș”

„Bro, abia aștept primul meu cadavru”, a scris un băiat de 11 ani pe Instagram în Suedia, unde bandele recrutează copii prea mici pentru a fi urmăriți penal ca ucigași plătiți pe aplicații de chat, transmite agenția AFP, citată de Yahoo News.

„Rămâi motivat, va veni”, i-a răspuns contactul său în vârstă de 19 ani.

Acesta i-a oferit în continuare copilului 150.000 de coroane (13.680 de dolari) pentru a comite o crimă, precum și haine și transport la locul faptei, potrivit unei anchete a poliției privind discuția care a avut loc anul trecut în provincia Varmland din vestul țării.



În acest caz, patru bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani sunt acuzați că au recrutat patru minori cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani pentru a lucra pentru o bandă criminală. Toți au fost arestați înainte de comiterea infracțiunilor.

Ancheta preliminară conține o serie de capturi de ecran pe care tinerii și le-au trimis unii altora în care pozează cu arme, unii cu pieptul gol sau purtând măști cu glugă.

Interogat de poliție, copilul de 11 ani a declarat că a scris mesajul pentru a părea „cool” și pentru „a nu-și arăta frica”.

Cazul nu este unul izolat.

În ultimii ani, Suedia a avut dificultăți în a ține sub control o creștere a numărului de împușcături și atentate cu bombă comise de bande în întreaga țară, legate de reglări de conturi și de luptele pentru controlul pieței drogurilor.

Anul trecut, 53 de persoane au fost ucise în schimburi de focuri, din ce în ce mai des în public, victime nevinovate murind de asemenea.

„Criminal căutat”

Bandele criminale din Suedia sunt organizate și complexe, liderii operând din străinătate prin intermediari care folosesc site-uri de mesagerie criptată precum Telegram, Snapchat și Signal pentru a recruta adolescenți sub 15 ani, vârsta răspunderii penale.

„Este organizată ca un fel de piață (a locurilor de muncă) în care misiunile sunt publicate pe forumuri de discuții, iar persoanele care acceptă misiunile sunt din ce în ce mai tinere”, a declarat luna trecută reporterilor Johan Olsson, șeful Departamentului național de operațiuni (NOA) al poliției suedeze.



Crimele sunt subcontractate, părțile comunicând doar online, a declarat pentru AFP Sven Granath, profesor de criminologie la Universitatea din Stockholm.

Alții recrutează personal, căutând copii care se plimbă prin cartierele lor.

Numărul cazurilor de crimă din Suedia în care un suspect are sub 15 ani a crescut de la 31 în primele opt luni ale anului 2023 la 102 în aceeași perioadă a acestui an, potrivit Autorității Procuraturii.

Granath a declarat că, de multe ori, copiii care sunt recrutați au dificultăți la școală, au probleme de dependență sau tulburări de deficit de atenție sau au avut deja probleme cu legea.

„Ei sunt recrutați în conflicte cu care nu au nicio legătură – sunt doar mercenari”, a spus el, adăugând că aceștia nu au fost neapărat membri ai unei bande înainte.

Potrivit unui raport al Consiliului Național pentru Prevenirea Criminalității (BRA), unii copii chiar caută contracte, deoarece caută bani, o descărcare de adrenalină, recunoaștere sau un sentiment de apartenență.

Ei sunt atrași de hainele ostentative, precum și de promisiunea unei loialități de nezdruncinat, spun experții.

„În zilele noastre, toată lumea vrea să fie un criminal”, a declarat pentru AFP Viktor Grewe, un fost membru al unei bande în vârstă de 25 de ani, care a avut primul conflict cu poliția când avea 13 ani.

„Este incredibil de trist să vezi că asta este ceea ce aspiră copiii”, a spus el, unii «crimfluenceri» glorificând stilul de viață criminal pe TikTok.

„Exploatare nemiloasă”

Există o „exploatare nemiloasă a tinerilor”, a declarat pentru AFP Tony Quiroga, un comandant de poliție din Orebro, la vest de Stockholm.

Subcontractorii criminali „nu vor să își asume niciun risc”, a spus el, protejându-se atât pe ei înșiși, cât și pe cei aflați mai sus în lanț.

„Ei se ascund în spatele unor pseudonime pe rețelele de socializare și pun mai multe filtre între ei și făptaș”.

În Orebro, voluntarii patrulează pe străzile din cartierele defavorizate pentru a le vorbi tinerilor despre riscurile de a cădea sub controlul bandelor.

Grewe, care a renunțat la viața în bandă când avea 22 de ani, a declarat că tinerii infractori nu se așteaptă să trăiască mai mult de 25 de ani.

Potrivit unui raport recent al BRA, recrutarea copiilor face parte din modelul de afaceri al bandelor, în care copiii recrutează copii și mai tineri – și odată ce au intrat, este greu să plece.