Bancnote de 50 de euro false, găsite la un bărbat pe Aeroportul Henri Coandă / Bărbatul cu cetățenie română urma să călătorească la Amsterdam

Un bărbat de 50 de ani, cetăţean român, este cercetat de poliţişti, după ce asupra sa au fost găsite şaptesprezece bancnote de 50 de euro ce s-au dovedit a fi false. Incidentul s-a produs pe Aeroportul Henri Coandă, de unde bărbatul încerca să cumpere bunuri, transmite News.ro.

”În data de 29 august a.c. în jurul orei 16:40, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă au fost sesizaţi de către reprezentanţii unui operator comercial cu privire la faptul că un bărbat a încercat să achiziţioneze produse cu trei bancnote de 50 de euro, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute”, a transmis, sâmbătă, Poliţia de Frontieră.

În urma legitimăriibărbatului în cauză, poliţiştii de frontieră au stabilit că persoana în cauză este cetăţean român şi urma să călătorească pe ruta Bucureşti – Amsterdam.

”În urma verificărilor, s-a constatat că cele trei bancnote prezentate erau false. Persoana a fost condusă la sediul punctului de trecere a frontierei, unde a fost supusă unui control amănunţit. Cu această ocazie, au mai fost descoperite încă 14 bancnote de 50 de euro, care, de asemenea, s-au dovedit a fi contrafăcute”, se mai arată în comunicatul Poliţiei de Frontieră.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”punere în circulaţie de valori falsificate, sub aspectul deţinerii”