G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Banca Națională: Rata creditelor neperformante a urcat la 2,81%, la finele lunii…

Sursa foto: Ilona Andrei

Banca Națională: Rata creditelor neperformante a urcat la 2,81%, la finele lunii iunie 2025

Articole4 Sep 0 comentarii

Rata creditelor neperformante era, la finele lunii iunie 2025, de 2,81%, în creştere faţă de nivelul din martie 2025, de 2,53%, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În iunie 2024, rata creditelor neperformante a fost de 2,49%, conform datelor centralizate de Banca Naţională a României (BNR).

La sfârşitul lunii iunie, în România erau 31 de instituţii de credit, din care zece sucursale ale unor bănci străine. Activele totale se ridicau la 894 miliarde lei, cu 7 miliarde lei mai mari comparativ cu martie 2025 şi cu 59,4 miliarde lei peste cele din perioada similară a anului anterior.

Activele instituţiilor cu capital privat reprezentau 86,1% în total active, iar activele instituţiilor cu capital străin 63,6%.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.