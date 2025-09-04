Banca Națională: Rata creditelor neperformante a urcat la 2,81%, la finele lunii iunie 2025

Rata creditelor neperformante era, la finele lunii iunie 2025, de 2,81%, în creştere faţă de nivelul din martie 2025, de 2,53%, transmite Agerpres.

În iunie 2024, rata creditelor neperformante a fost de 2,49%, conform datelor centralizate de Banca Naţională a României (BNR).

La sfârşitul lunii iunie, în România erau 31 de instituţii de credit, din care zece sucursale ale unor bănci străine. Activele totale se ridicau la 894 miliarde lei, cu 7 miliarde lei mai mari comparativ cu martie 2025 şi cu 59,4 miliarde lei peste cele din perioada similară a anului anterior.

Activele instituţiilor cu capital privat reprezentau 86,1% în total active, iar activele instituţiilor cu capital străin 63,6%.