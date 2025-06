„Băiatul rău” al snookerului a revenit după doi ani de suspendare și impresionează în calificările Wuhan Open

Fost ocupant al locului 62 mondial, Chang Bingyu a revenit după o suspendare de doi ani de zile și a impresionat în calificările pentru Wuhan Open.

Chang a primit o importantă lovitură în carieră atunci când la 20 de ani a primit o suspendare importantă (inițial a fost de trei ani, iar apoi redusă la doi) pentru meciuri trucate. Părea finalul unei cariere promițătoare.

A fost o nouă pată care a tulburat snookerul chinez, unul care îl dă pe campionul mondial en-titre, Zhao Xintong, și el revenit după o suspendare pentru implicarea în meciuri trucate.

Suspendat inițial trei ani, după ce a recunoscut că a pierdut intenționat un meci împotriva lui Jamie Jones, Bingyu a fost acuzat că s-a supus presiunii colegului său Liang Wenbo, care paria sume uriașe pe rezultatul confruntării.

A primit o reducere de un an de zile a suspendării pentru că a recunoscut devreme infracțiunea.

A revenit fără zgomot pe finalul lui 2024, cu ocazia Campionatului Asia-Pacific, iar ce a urmat a fost de-a dreptul impresionant: a câștigat competiția.

În prezent, Bingyu ia parte la calificările pentru Wuhan Open unde a avut parte de un meci fantastic contra lui Daniel Wells (locul 44 mondial).

Condus cu 4-1, Chang Bingyu a pus în scenă o revenire spectaculoasă, victoria conturându-se în frame decisiv, scor 5-4.

Daniel Wells este un jucător care a fost prezent la ultima ediție a Campionatului Mondial de la Crucible.

Chang Bingyu a reușit break-uri de 84, 60 și 70, demonstrând că este pe drumul cel bun al revenirii spre vârful ierarhiei din snooker.

Pe Chang îl așteaptă joi o nouă provocare interesantă: duelul cu indianul Kreishh Gurbaxani.

După ce Zhao Xintong a cucerit titlul mondial la doar opt luni de la revenirea după o suspendare, acum este rândul lui Bingyu să încerce să rescrie destinul.

