Autostrada Ruse-Veliko Tărnovo ar trebui să fie finalizată în 2029 / ”Proiectul are o importanță strategică pentru Bulgaria, dar și pentru Europa. Acesta conectează Marea Baltică prin Marea Neagră la Marea Egee”

Autostrada Ruse – Veliko Tărnovo ar trebui să fie gata cel târziu până la sfârșitul anului 2029. Șoseaua de centură a orașului Biala va fi finalizată la jumătatea anului 2028, iar pentru tronsonul Ruse – Biala va fi emisă o autorizație de construcție până cel târziu în luna noiembrie, relatează Mediapool, citată de Rador Radio România.

Pentru ultima secțiune de la Biala la Veliko Tărnovo, o comisie analizează ofertele candidaților deja de patru luni. Acest lucru a fost anunțat recent, în timpul unei informări privind progresul construcției autostrăzii, care a avut loc la Biala.

Construcția autostrăzii este de o importanță crucială nu numai pentru regiune, ci și pentru dezvoltarea economică și socială la nivel național, a declarat inginerul Atanasov. Trebuie să se acționeze rapid, autostrada trebuie construită cel târziu până în 2029, a declarat Iordanka Ciobanova, șefa Reprezentanței Comisiei Europene (CE) în Bulgaria.

„Proiectul are o importanță strategică pentru Bulgaria, dar și pentru Europa. Acesta conectează Marea Baltică prin Marea Neagră la Marea Egee. Un proiect care va face din Bulgaria un lider regional puternic, va îmbunătăți viața oamenilor și va aborda, de asemenea, o problemă foarte importantă legată de depopulare. Acesta este un proiect care va face din nordul Bulgariei un centru de atracție mai bun pentru investiții și locuri de muncă”, a declarat Ciobanova.

Lungimea autostrăzii Ruse – Veliko Tărnovo este de aproape 133 km și trece prin șase municipalități din regiunea Ruse și trei municipalități din regiunea Veliko Tărnovo.

Construcția sa este împărțită în trei secțiuni. Prima este de la Ruse la Biala (40,24 km), a doua – ruta ocolitoare Biala (35,4 km) și a treia – de la Biala la Veliko Tărnovo (56,96 km).

Ruta ocolitoare de la Biala va fi finalizată în 2028

În prezent, se lucrează doar la ruta ocolitoare de la Biala, construcția fiind în progres, a informat inginerul Vențislav Atanasov, membru al Consiliului de Administrație al Agenției pentru Infrastructură Rutieră (API) din Bulgaria. (…)

Termenul pentru finalizarea lucrărilor de construcție și realizare a șoselei ocolitoare de la Biala este iulie 2028. Siturile arheologice descoperite nu vor îngreuna construcția autostrăzii, consideră inginerul Atanasov. Acestea sunt secțiuni mici care nu împiedică realizarea întregului proiect, nici progresul lucrărilor, a adăugat el. Atanasov a explicat că Agenția pentru Infrstructură Rutieră a elaborat o procedură standard pentru protejarea patrimoniului cultural.

Nu se știe când se va realiza secțiunea Biala – Veliko Tărnovo

Pentru a treia secțiune de la Biala la Veliko Tărnovo, în prezent se desfășoară o licitație publică pentru alegerea unui executant pentru pregătirea unui proiect tehnic și de construcției.

În iunie 2025, au fost deschise 12 oferte. Comisia își continuă activitatea conform procedurii, a declarat inginerul Atanasov.

Finanțare pentru doar două tronsoane

Proiectul de construcție a autostrăzii Ruse – Veliko Tărnovo este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Conectivitate în Transport 2021 – 2027. Fondurile alocate sunt în valoare de 1.025.327.828 leva cu TVA, ceea ce reprezintă 28% din totalul fondurilor din cadrul programului. Acestea sunt destinate doar primelor două tronsoane – de la Ruse la Biala și șoseaua de centură a orașului.

„Fondurile necesare pentru construcția autostrăzii sunt asigurate. Ne așteptăm să plătim cel puțin 300 de milioane de leva până la sfârșitul anului, ceea ce este de mare importanță pentru realizarea integrală a programului de Conectivitate în Transport”, a declarat Martin Gheorghiev, directorul unei direcții din cadrul Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor și șeful programului de Conectivitate în Transport 2021 – 2027.

Guvernatorul regiunii Ruse, Dragomir Draganov, a declarat că a fost plătită suma de 8.429.203 leva drept despăgubiri proprietarilor ale căror clădiri au fost expropriate pentru construcția autostrăzii dintre Ruse și Veliko Tărnovo, începând cu septembrie 2023. Pe terenul municipalității Ruse, prețul pentru 1000 de metri pătrați ajunge la 7.000 – 8.000 de leva, a subliniat Draganov.

Sursa: MEDIAPOOL / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu