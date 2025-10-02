Israelul a interceptat 14 nave din flotila care voia să livreze ajutoare în Fâșia Gaza / Greta Thunberg a fost reținută

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Marina israeliană a început vineri seara să intercepteze flotila care încerca să spargă blocada maritimă asupra Fâșiei Gaza, controlată de Hamas, după ce armata a emis un ultim avertisment flotei pro-palestiniene să-și schimbe cursul, potrivit Times of Israel.

Operațiunea marinei israeliene, care a avut loc în timp ce țara sărbătorea Yom Kippur, a continuat peste noapte.

Până la miezul nopții, trupele au urcat la bordul a cel puțin șase dintre cele 47 de nave ale flotei Global Sumud, reținând activiștii de la bord după ce le-au bruiat semnalele.

Una dintre primele nave abordate o transporta pe Greta Thunberg, Ministerul de Externe distribuind un videoclip în care un soldat israelian îi înmâna lucrurile după ce a fost reținută.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

„Mai multe nave ale flotei Hamas-Sumud au fost deja oprite în siguranță, iar pasagerii lor sunt transferați într-un port israelian. Greta și prietenii ei sunt teferi și nevătămați”, a declarat ministerul.

În total, forțele navale israeliene au oprit 14 nave ale flotei care transportau ajutoare către Gaza, însă 23 de nave continuă să navigheze.

Flotila — care a plecat din Spania în urmă cu o lună — transportă o cantitate simbolică de ajutoare umanitare pentru Gaza și peste 500 de persoane, potrivit organizatorilor, dintre care unii au fost acuzați de Israel că au legături cu Hamas.

Ministerul israelian de Externe a publicat un videoclip în care un locotenent al marinei vorbește prin radio cu activiștii, avertizându-i că „se apropie de o zonă blocată”.

„Dacă doriți să livrați ajutoare către Gaza, puteți face acest lucru prin canalele stabilite. Vă rugăm să vă schimbați cursul către portul Ashdod, unde ajutoarele vor fi supuse unei inspecții de securitate și apoi vor fi transferate în Fâșia Gaza”, a spus ea.

The sole purpose of the Hamas-Sumud flotilla is provocation. Israel, Italy, Greece, and the Latin Patriarchate of Jerusalem have all offered and continue to offer the flotilla a way to peacefully deliver any aid they might have to Gaza. The flotilla refused because they are not… pic.twitter.com/pLQj1FLIPA — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Navele Sirius, Alma și Adara au fost interceptate la aproximativ 70 de mile marine (80 de mile) de coasta Gazei, potrivit organizatorilor care au comunicat în direct poziția flotei, în zona de excludere declarată de Israel, care se întinde pe 150 de mile marine în largul Gazei, unde marina a oprit anterior nave care încercau să încalce blocada.

Grupul de activiști, din care fac parte nepotul lui Nelson Mandela, Mandla Mandela, fostul primar al Barcelonei, Ada Colau, și mai mulți parlamentari europeni, a declarat că rămâne neclintit în misiunea sa de a sparge blocada israeliană și de a aduce ajutor palestinienilor.

Greg Stoker, un veteran american aflat la bordul navei Ohwayla, una dintre navele flotei, a declarat că aproximativ o duzină de nave militare cu transpondere oprite s-au apropiat de ea. „În prezent, ne interceptează navele, ne spun să oprim motoarele și să așteptăm instrucțiuni suplimentare, altfel navele noastre vor fi confiscate și vom suporta consecințele”, a declarat el într-un videoclip tremurat postat pe Instagram. Autoritățile israeliene au folosit tunuri cu apă împotriva unor nave, au declarat Stoker și alți activiști, dar nimeni nu a fost rănit.

Cu puțin timp înainte ca trupele să înceapă să urce la bordul navelor, teroriștii palestinieni au lansat cinci rachete din nordul Gazei către Ashdod. Patru dintre rachete au fost interceptate de apărarea aeriană, iar una a aterizat într-o zonă deschisă, potrivit Forțelor de Apărare Israeliene.

Israelul a blocat încercări similare în iunie și iulie.

Odată aduși în Israel, activiștii vor fi deportați.