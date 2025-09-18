Autoritățile lituaniene au anunțat arestarea unor persoane legate de serviciile secrete ruse. Acestea sunt suspectate de organizarea unor atentate cu bombă în Europa

Procuratura Generală și Biroul Poliției Criminale din Lituania au identificat și reținut un grup de persoane suspectate de organizarea și comiterea unor explozii în diferite țări europene. Potrivit anchetatorilor, aceste crime au fost organizate și coordonate de persoane cu legături cu serviciile secrete militare ruse, transmite BBC.

Potrivit Parchetului General din Lituania, unul dintre cei reținuți, cetățeanul lituanian A. Š., născut în 1973, este acuzat că a trimis colete conținând dispozitive explozive improvizate în Regatul Unit și Polonia.

Conform anchetei, A. Sh. a trimis patru astfel de colete din Vilnius, folosind serviciile de livrare internațională DHL și DPD.

Primul colet, potrivit procurorilor, a fost trimis pe 20 iulie 2024 și a explodat înainte de expirarea temporizatorului electronic în Germania, chiar înainte de a fi încărcat într-un avion de marfă DHL care zbura de la Vilnius la Leipzig și apoi în Regatul Unit.

Al doilea colet a explodat și a luat foc într-un camion DPD care traversa Polonia a doua zi, pe 21 iulie.

Un al treilea colet a explodat și a luat foc într-un depozit DHL din Birmingham pe 22 iulie, în timp ce un al patrulea colet, transportat de DPD pe cale terestră în Polonia, nu a explodat din cauza unei defecțiuni mecanice.

Dispozitivele explozive, potrivit Parchetului General din Lituania, erau controlate de cronometre electronice ascunse în perne de masaj (vibrații), iar amestecuri inflamabile suplimentare au fost găsite în tuburi de produse de igienă și cosmetice.

Potrivit anchetatorilor, A. Sh. a acționat împreună cu complici: un total de 15 suspecți au fost acuzați, inclusiv cetățeni din Lituania, Rusia, Letonia, Estonia și Ucraina.

Organizarea și coordonarea crimelor a fost realizată de cetățeni ruși cu legături cu agențiile de informații militare ruse, potrivit unei echipe de anchetatori care include reprezentanți ai agențiilor de aplicare a legii și de informații din Lituania, Polonia, Marea Britanie, Germania, Țările de Jos, Letonia, Estonia, Statele Unite și Canada.

Ancheta preliminară, potrivit unei declarații a Parchetului General din Lituania, se desfășoară în temeiul articolelor privind activitățile unui grup terorist organizat și comiterea de acte teroriste.

Mai mulți coordonatori, potrivit anchetatorilor, au fost implicați direct și în incendierea centrului comercial IKEA din Vilnius, la 9 mai 2024.

Aceștia sunt cetățeanul ucrainean Daniil Gromov, născut în 1988, și Tomas Dovgan Stabachinskas, născut în 1971, care deține cetățenia lituaniană și rusă.

Gromov, Stabachinskas și un alt suspect, cetățeanul rus Andrei Baburov, născut în 1962, au fost incluși pe lista internațională a persoanelor căutate.

Incendii în Europa

În octombrie 2024, procurorii polonezi au anunțat arestarea a patru persoane în legătură cu anchetele privind incendiile care au afectat colete transportate de serviciile de curierat din Polonia, Germania și Regatul Unit.

Conform Wall Street Journal, care citează surse din serviciile de securitate occidentale, aceste incendii ar fi putut fi organizate de serviciile de informații rusești ca „sabotaj de testare”.

Parchetul polonez a declarat că trimiterea cocktailurilor Molotov a fost efectuată de un „grup de sabotori din serviciile de informații străine”, iar scopul lor final era de a testa canalul de transmitere a acestor colete, pe care intenționau să le trimită apoi în Statele Unite și Canada.

La Moscova, suspiciunile de implicare în aceste incendii au fost numite „zvonuri vagi”.

În martie anul acesta, procurorii lituanieni au acuzat serviciile secrete militare ruse de organizarea unui incendiu la un depozit IKEA din Vilnius, care a avut loc în mai 2024.

Potrivit anchetatorilor, incendiul a fost comis de doi cetățeni ucraineni, dintre care unul era minor. Acesta a fost arestat în Lituania și acuzat de organizarea unui atac terorist și deținere ilegală de explozibili. Al doilea suspect a fost reținut în Polonia.

Potrivit The New York Times, unul dintre cei reținuți era Daniil Bardai, în vârstă de 17 ani, originar din Herson, căruia i s-au promis 11.000 de dolari și un BMW de către o rețea clandestină condusă de serviciile de informații ruse pentru incendierea.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a calificat acuzațiile potrivit cărora Rusia ar fi în spatele atacului incendiator asupra magazinului IKEA din Vilnius drept „nefondate” și „motivate de rusofobie”.