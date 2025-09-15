Autorităţile din Georgia au arestat o altă figură marcantă a opoziţiei / Lidera partidului pro-european Droa, Elene Khoştaria, a fost arestată pentru „degradare de bunuri” / Ea a mâzgălit un afiș

Autorităţile din Georgia au arestat luni o altă figură marcantă a opoziţiei, pentru distrugerea afişelor unui candidat al partidului puterii, cel mai recent episod al unei represiuni în creştere în această ţară din Caucaz odată cu apropierea alegerilor locale, informează Agerpres, care citează AFP.

Opozanţi, militanţi şi jurnalişti au fost arestaţi în ultimele luni, suscitând îngrijorarea Occidentului.

Lidera partidului pro-european Droa, Elene Khoştaria, a fost arestată pentru „degradare de bunuri”, a anunţat Ministerul de Interne georgian.

Ea a mâzgălit cu o zi înainte un afiş al candidatului partidului puterii, Visul Georgian, pentru alegerile municipale din capitala Tbilisi.

Dacă Elene Khoştaria va fi declarată vinovată, ea riscă până la cinci ani de închisoare.

Elene Khoştaria, fostă avocată în vârstă de 45 de ani, acuză Visul Georgian de practici autoritare.

Alegeri locale vor avea loc în Georgia pe 4 octombrie, însă majoritatea partidelor din opoziţie au anunţat că le vor boicota.

Săptămâna trecută, un alt lider al opoziţiei, Levan Khabeişvili, a fost arestat şi acuzat că a propus mită unor reprezentanţi ai forţelor de ordine.

El îndemnase la manifestaţii în masă pentru a face să cadă actuala putere.

Alte doi lideri marcanţi ai opoziţiei ce fuseseră plasaţi în arest, Mamuka Khazaradze şi Badri Japaridze, co-preşedinţi ai partidului pro-european Lelo, au fost ulterior graţiaţi şi eliberaţi la începutul lui septembrie, pentru a le da posibilitatea de a participa la scrutinul din 4 octombrie.

Georgia a fost scena unor ample manifestaţii în 2024, în special după alegerile legislative din octombrie 2024, considerate de către opoziţie fraudate.

Mişcarea de protest continuă, însă cu o participare considerabil redusă.