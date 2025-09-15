O fostă badantă din România a devenit în Italia proprietara unei patiserii / „Fiecare produs de la Cremeria Mozart este realizat manual”

Doris Lupusanschi, o româncă ce a ajuns în 1999 în Italia, lucrând ca badantă a preluat renumita Cremeria Mozart din Montichiari, un oraș aflat la 30 de kilometri de Brescia, în nordul peninsulei.

De la producător experimentat de prăjituri și înghețată, la proprietar al patiseriei unde a făcut primii pași în domeniu. Este o ascensiune pe care a făcut-o Doris Lupusanschi, acum proprietar împreună cu un partener al „Cremeria Mozart” din Piazza Santa Maria din Montichiari, scrie Curierul Italiei, care citează presa italiană.

Născută acum 55 de ani în România, Doris a ajuns în Italia în noiembrie 1999. Inițial, ea a ajutat o doamnă în vârstă al cărei fiu deschisese afacerea din piața din Montichiari.

„Când doamna a decedat, am fost întrebată dacă vreau să lucrez într-o gelaterie”, spune ea. Practic, a trebuit să o iau de la zero, deoarece studiile pe care eu le aveam erau complet diferite”, spune ea.

Dorința de a reveni, combinată cu o pasiune anterioară pentru gătit și pentru patiserie în special, au fost ingredientele succesului pentru Doris, care a început să urmeze cursuri de barista, ciocolaterie și de somelier. În 2017, punctul de cotitură: împreună cu o fată cu 20 de ani mai tânără, ea a devenit proprietara afacerii.

În prezent, stă în atelier și face prăjituri, iar partenera ei se ocupă de înghețată.

„Fiecare produs de la Cremeria Mozart este realizat manual”, subliniază ea.

„Această muncă este o artă și, în același timp, distractivă: când ai pasiune și imaginație, nu te simți obosit, chiar dacă lucrezi multe ore pe zi. Vulcanică la serviciu și în afara lui (când nu este în spatele tejghelei sau în atelier, înoată și aleargă), Doris spune că a crescut personal și profesional și datorită formării lui Roberto Re (autor și trainer), pe care îl urmează de cinci ani. „Fiind într-o țară mare, am norocul de a interacționa cu oamenii pe tot parcursul anului”, observă ea.

„Este un pic ca și cum aș lucra în fiecare zi în contact cu o mare familie”, încheie ea.