Autopalparea, metodă eficientă în prevenţia cancerului de sân
Deşi în România foarte multe femei află prea târziu că suferă de cancer mamar, boala poate fi diagnosticată în stadii incipiente. Medicii recomandă ca metodă preventivă autopalparea. Şeful Centrului de Radioterapie al Clinicii Neolife Băneasa, medicul Liviu Stoleru a explicat la Medika TV de ce este important ca femeile să apeleze la această metodă, transmite News.ro.
„Măsuri simple precum autopalparea sau prezentarea la mamografii pentru pacientele care ştiu că în familie au un trecut neoplazic sunt importante pentru depistarea precoce a cancerului şi în lansarea unui tratament care are o mare probabilitate să ducă la un rezultat foarte bune, la practic la menţinerea speranţei de viaţă a tratamentului” a explicat dr. Liviu Stoleru, medic primar radioterapie, şef Centru Radioterapie Neolife Băneasa, Centrul Medical Neolife.
Prevenţia cancerului mamar prin autopalpare ajută pacientele din multe puncte de vedere. În primul rând, boala este diagnosticată mai repede, iar datorită acestui lucru recuperarea şi tratamentele de care o pacientă va beneficia îi vor îmbunătăţi vizibil speranţa de viaţă.
„Este important să descoperim boala într-un stadiu incipient pentru că prognosticul este excelent. Se poate spera la vindecare. Bineînţeles că atunci când este descoperit în stadii avansate, prognosticul nu este favorabil, iar supravieţuirea are suferit” mai spune dr. Liviu Stoleru, medic primar radioterapie, şef Centru Radioterapie Neolife Băneasa, Centrul Medical Neolife
