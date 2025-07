Un medicament experimental ameliorează simptomele similare menopauzei cauzate de terapia hormonală împotriva cancerului de sân

Bufeurile şi transpiraţiile nocturne cu care se confruntă femeile care au supravieţuit cancerului de sân pe parcursul anilor de terapie hormonală sunt ameliorate de un medicament experimental, non-hormonal, dezvoltat de Bayer, conform rezultatelor unui studiu clinic aflat în stadiu avansat, transmite miercuri agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Participantele la studiu prezentau tumori care se bazează pe hormonii estrogen şi progesteron pentru a se dezvolta.

Scopul aşa-numitei terapii endocrine este de a bloca aceşti hormoni, ceea ce reproduce simptomele inconfortabile ale menopauzei.

Cea mai eficientă modalitate de ameliorare a acestor simptome, în cazul femeilor sănătoase, este substituţia hormonală, tratament care nu este fezabil în cazul în care tumorile se bazează pe aceşti hormoni pentru a creşte.

Într-un studiu clinic cu durata de un an, realizat pe 474 de paciente cu cancer mamar care prezentau bufeuri zilnice din cauza terapiei hormonale de suprimare, 316 au primit Elinzanetant de la Bayer, iar 158 au primit un placebo.

În decurs de trei luni, peste 70% dintre cele care au luat Elinzanetant au raportat o reducere cu cel puţin 50% a bufeurilor moderate până la severe, comparativ cu aproximativ 36% din grupul care a primit un placebo, au anunţat cercetătorii în The New England Journal of Medicine şi la o conferinţă recentă a medicilor oncologi.

Medicamentul de la Bayer a îmbunătăţit, de asemenea, în mod semnificativ calitatea somnului şi calitatea vieţii la menopauză până în săptămâna a 12-a.

„Este important să se trateze simptomele vasomotorii, deoarece acestea pot avea un impact negativ asupra calităţii vieţii şi pot duce la întreruperea prematură a tratamentului pentru cancerul de sân la femei”, a declarat coordonatoarea studiului, doctor Fatima Cardoso, de la Centrul Clinic Champalimaud din Lisabona, Portugalia.

Elinzanetant aparţine unei noi clase de medicamente numite antagonişti ai receptorilor neurokininei, care vizează mecanismele neurobiologice din creier implicate în bufeuri şi transpiraţii nocturne.

Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA a aprobat recent un medicament din această clasă al companiei Astellas Pharma, sub denumirea comercială Vezoah, pentru ameliorarea simptomelor menopauzei. Autorii studiului au notat că acest medicament nu este aprobat pentru tratarea pacientelor cu cancer mamar. Medicii pot prescrie orice medicament aprobat după cum consideră de cuviinţă, însă companiile le pot promova spre utilizare doar în scopurile aprobate.

Un editorial publicat odată cu studiul notează că până la 90% dintre femeile cu cancer la sân în stadiu incipient tratate cu terapie endocrină acuză bufeuri şi alte simptome vasomotorii, care le pot afecta supravieţuirea în cazul în care simptomele le determină să renunţe la medicamente.

Într-un studiu amplu efectuat pe supravieţuitoare ale cancerului mamar, jumătate dintre participante au raportat că nu au respectat terapia endocrină, se precizează în text.

În prezent, Bayer aşteaptă aprobarea medicamentului Elinzanetant din partea FDA şi de la Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA).