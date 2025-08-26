G4Media.ro
VIDEO UPDATE Incendiu la Dragonul Roșu: arde un depozit de aproximativ 2.000…

Sursa foto: ISU București Ilfov

VIDEO UPDATE Incendiu la Dragonul Roșu: arde un depozit de aproximativ 2.000 mp / Structura unei clădiri s-a prăbușit parțial

26 Aug

Pompierii din București – Ilfov intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării, București.

UPDATE, ora 22.26

Se acționează cu utilaje de tip buldoexcavator pentru a realiza accesul la zona incendiului.

În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj RoAlert pentru informarea și avertizarea populației.

Nu sunt locuințe în zona de manifestare a incendiului, însă coloana de fum își poate schimba direcția sub influenta vântului.

Din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate în interior, întreaga hala este afectată, fiind parțial prăbușită.

UPDATE, ora 21.40

Arderea se manifesta generalizat, structura clădirii s-a prăbușit parțial

Știrea inițială:

„Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spațiu de depozitare, pe o suparafață de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spații de depozitare învecinate”, anunță ISU București Ilfov.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboți, CBRN și 2 ambulanțe SMURD.

 

1 comentariu

  1. Prejudiciu: marfa in valoare de 43,5 lei.

