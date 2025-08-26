Israelul susţine că viza o cameră a Hamas în atacul de la Khan Yunis, soldat cu 20 de morţi, inclusiv cinci jurnalişti / Se precizează că au fost ucis şase ”terorişti”, dintre care unul a ”participat la la infiltrarea pe teritoriul israelian la 7 octombrie”

Armata israeliană anunţă marţi că a ucis şase ”terorişti” în atacul de la Spitalul Nasser, luni, în Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza, soldat cu 20 de morţi, publică şase nume între care nu se află numele celor cinci jurnalişti ucişi şi dă asigurări că viza mişcarea islamistă palestiniană Hamas şi nu presa, în urma unui val de condamnări internaţionale, relatează AFP, transmite News.ro.

Militari israelieni au ”identificat o cameră plasată de către Hamas în zona Spitalului Nasser, folosită pentru a observa activitatea trupelor (israeliene) cu scopul de a desfăşura activităţi teroriste împotriva acestora”, anunţă într-un comunicat armata – care prezintă astfel rezultatul unei anchete.

Militarii israelieni ”au acţionat pentru a elimina ameninţarea, lovind şi demontând camera”, susţine armata israeliană.

Şase ”teroristi” au fost ucişi în aceste atacuri, precizează armata şi publică şase nume care nu corespund niciunuia dintre jurnaliştii ucişi.

Unul dintre ei a ”participat la la infiltrarea pe teritoriul israelian la 7 octombrie 2023”, afirmă armata, referindu-se la un atac al mişcării islamiste palestiniene Hamas care a declanşat războiul din Fâşia Gaza.

Apărarea Civilă din Fâşia Gaza a anunţat că 20 de persoane au fost ucise în două atacuri la Spitalul Nasser.

”ACCIDENT TRAGIC”

Şeful Statului Major israelian, locotenent-generalul Eyal Zamir, afirmă că regretă ”orice prejudiciu cauzat civililor”.

El anunţă că a ”dat ordin să se continue examinarea mai multor lacune”, şi anume ”procesul de decizie pe teren” şi ”armamentul folosit în atac”, anunţă în acest comunicat armata.

O sursă din domeniul securităţii citată de presa israeliană declară că militarii au primit luni autorizaţia să distrugă camera menţionată în anchetă – cu o dronă -, dar că până la urmă s-a tras cu blindate în zonă.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu deplângea luni, într-un comunicat, un ”accident tragic”.