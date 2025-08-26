ULTIMA ORĂ Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat ar putea fi scoasă din Pachetul doi de măsuri / Propunere ca firmele să aibă capital social diferit, în funcție de cifra de afaceri / Coaliția în ședință de la ora 17.00

Noi modificări ar urma să fie propuse în interiorul coaliției la al doilea pachet de măsuri fiscale, conform surselor G4Media. O nouă ședință a coaliției este anunțată pentru marți, la ora 17.00, după cea de luni seara. Citește mai jos, pe larg, ce măsuri sunt în discuție.

Ședințele coaliției au fost reluate după ce conducerea PSD a decis cu unanimitate să participe din nou la acestea. PSD le-a boicotat în ultimele trei săptămâni, sub pretextul că USR s-a opus funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu, inculpat pentru crime împotriva umanității în dosarele Revoluției și al Mineriadei, dar care nu a mai apucat să fie judecat.

UPDATE Ora 10.48: Interzicerea cumulului pensie – salariu ar putea să nu mai facă parte din al doilea pachet de măsuri fiscale, din cauză că existau întrebări și îngrijorări cu privire la constituționalitatea prevederii, au declarat surse politice pentru G4Media.

Săptămâna trecută, Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care interzicea cumulul pensiei cu salariul în sectorul public. Astfel, dacă un funcționar rămânea în activitate după pensionare, plata pensiei se suspenda pe perioada respectivă. Practic, bugetarul urma să încaseze doar salariul, nu și pensia, potrivit Economedia.

Știrea inițială: În privința creșterii capitalului social pentru firmele nou înființate, noua propunere este ca acesta să nu fie fix, de 8000 de lei (comparativ cu 200 de lei în prezent), ci diferențiat, în funcție de cifra de afaceri a firmei, au declarat pentru G4Media surse din coaliție.

Inițial, propunerea, despre care inițiatorii susțin că urmărește să combată evaziunea fiscală și fenomenul firmelor fantomă, prevedea ca o persoană care vrea să își înființeze o societate să depună capital social de 8000 de lei, comparativ cu cei 200 de lei care trebuie depuși în prezent.

Propunerea a stârnit nemulțumiri, fiind criticată că ar reprezenta un obstacol pentru antreprenorii care vor să pornească un business și nu dispun de banii respectivi.

Ce măsuri rămân în pachetul doi pentru care Guvernul vrea să își asume răspunderea în Parlament

Guvernul intenționează să-și asume răspunderea pe Pachetul doi de măsuri fiscale, până la finalul acestei săptămâni. Proiectul privind pensiile magistraților, reforma administrației locale și Legea insolvenței urmau să facă parte din acest pachet, după cum au declarat săptămâna trecută surse guvernamentale (vezi la finalul articolului care sunt pașii până la promulgarea măsurilor).

Decizia finală privind măsurile care vor fi incluse în pachetul doi urmează să fie luată în coaliția de guvernare.

Iată ce măsuri mai erau anunțate

Pensiile magistraților

Conform proiectului guvernului, magistrații ar urma să se pensioneze la 65 de ani, cu 35 ani vechime în muncă, dintre care 25 de ani vechime exclusiv în magistratură. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării

Consiliul Superior al Magistraturii și asociațiile magistraților s-au opus vehement acestui proiect.

Reforma administrației locale

Prevede tăieri de mii de posturi la cabinetele demnitarilor, în instituțiile prefectului, în poliția locală, limitarea unor salarii, reducerea membrilor din consiliile de administrație, alături de o schimbare cheie potrivit căreia funcționarii publici vor fi evaluați după performanță.

Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat în 11 august ministrul Dezoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila.

Reforma în sănătate

Guvernul a prezentat un pachet de măsuri de reformă în sănătate ce prevede proiecte pilot prin care se introduce salarizarea în funcție de performanță. Banii pentru spitale se vor acorda în funcție de cazurile efectiv tratate. Internarea fictivă va fi sancționată.

Legea insolvenței

Guvernul propune modificarea Legii insolvenţei, prin impunerea unei interdicții de a fonda societăți timp de 5 ani și printr-o durată mai mică în procedura insolvenței, dar și creşterea gradului de recuperare a impozitelor şi taxelor ce revin societăţilor aflate în insolvenţă.

Alte proiecte care ar putea fi incluse în pachet

Este vorba despre măsuri precum: taxare schimbată pentru multinaționale, capital social majorat pentru SRL, o nouă taxă pe colete, bază de calcul mai mare pentru CASS, impozite mai mari la câștigurile din tranzacțiile bursiere.

Un alt proiect schimbă regulile de guvernanță pentru companiile de stat: se reduce numărul de membri în consiliile de administrație și se taie din indemnizații.

Pașii asumării răspunderii Guvernului în Parlament