SURSE Diplomatul Marius Lazurca, în cărți pentru șefia SIE / Ambasador în Mexic, Lazurca s-a opus vehement politicii revizioniste a Guvernului Viktor Orban și a fost atacat dur de ministrul ungar de Externe

Diplomatul Marius-Gabriel Lazurca, ambasadorul României în Mexic și fost ambasador în Ungaria și Republica Moldova, este unul dintre numele luate în calcul de președintele Nicușor Dan pentru șefia Serviciului de Informații Externe (SIE), au declarat pentru G4Media surse politice.

Notă: Legea de funcționare a SIE nu prevede instituția revocării șefului, în sensul că președintele face propunerea de numire, dar nu îl poate revoca. În acest sens, vezi criza din 2016 când Mihai Răzvan Ungureanu a refuzat să demisioneze aproape un an după instalarea lui Klaus Iohannis.

Președintele Nicușor Dan ar urma să facă propunerea cât de curând, posibil în cursul săptămânii viitoare. Șeful statului le-ar fi comunicat liderilor PNL, Ilie Bolojan, și PSD, Sorin Grindeanu, în această după-amiază, când s-a deplasat pentru o jumătate de oră la Guvern, decizia de a face nominalizările la șefia serviciilor în cel mai scurt timp.

Dacă va fi nominalizat de președinte și va trece de votul Parlamentului, Lazurca, diplomat de carieră, ar urma să-l înlocuiască pe Gabriel Vlase (ex-PSD), implicat în scandalul zborurilor cu avion privat efectuate de actualul șef SIE, în plină criză de securitate, la curse de Formula 1, zboruri despre care G4Media a scris în exclusivitate. Vezi detalii aici, aici, aici.

Despre Marius Lazurca

În timp ce era ambasadorul României în Ungaria, Marius Lazurca s-a opus vehement politicii revizioniste a Guvernului Viktor Orban și a fost atacat dur de ministrul ungar de Externe, Szijjártó Péter, în 2020.

Ministrul Szijjártó Péter a publicat atunci, pe Facebook, un mesaj trimis de Marius Lazurca mai multor ambasadori în care acesta îi informa că o politiciană a opoziției maghiare a fost atacată și insultată.

Ministrul ungar de Externe a lansat atunci un atac fără precendent la adresa ambasadorului român, despre care a spus că ”probabil de aici nu se poate coborî mai jos” și că ”este șocantă isteria mincinoasă evidentă a ambasadorului român”. Vezi detalii aici.

Cu un an înainte de acest episod, în 2019, Lazurca se opusese public vicepremierului maghiar Zsolt Semjen, într-un eveniment desfășurat la Bekescsaba, spunându-i că Programul guvernului Ungariei pentru subvenționarea fermierilor din Transilvania nu a fost discutat cu guvernul României și că România nu şi-a dat acordul pentru implementarea acestor măsuri. La vremea aceea, oficialii de la Budapesta îi mulțumiseră public lui Liviu Dragnea pentru sprijinirea proiectului. Vezi detalii aici.

Conform Ministerului Afacerilor Externe, Lazurca este ambasadorul României în Mexic din 4 martie 2021, e diplomat de carieră cu ”o lungă experiență în misiuni bilaterale” și a fost ambasador al României la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016) și Ungaria (2016-2020).

Ca Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării (2016-2020), ambasadorul Lazurca ”a dobândit o experiență relevantă și în diplomația multilaterală”, mai arată MAE pe site-ul oficial.

Înainte de a intra în serviciul public, Marius Gabriel Lazurca a predat literatura franceză și antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timisoara.

Absolvent de studii umaniste, ambasadorul Lazurca deține un master și un doctorat la Universitatea Sorbona (Paris IV). A publicat volume și studii științifice în română, franceză și engleză, mai spune MAE.

Marius Gabriel Lazurca este căsătorit din 1992 cu Mirela, de profesiune medic, și au împreună șase copii.

știre în curs de actualizare