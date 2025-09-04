G4Media.ro
Autobuzele 100, 203 şi 205 din Capitală, deviate de vineri până luni pentru ”Bucharest Street Food Festival”

Autobuzele liniilor 100, 203 şi 205 vor circula pe trasee modificate, de vineri (ora 22: 00), până luni (ora 7:00), când traficul rutier va fi restricţionat pe Şos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu şi Piaţa Victoriei, pentru desfăşurarea „Bucharest Street Food Festival”, a anunţat, joi, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI), transmite Agerpres.

Linia 100 va funcţiona (inclusiv pe timpul nopţii) pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă Sosiri” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Unirii, pe Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piaţa Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Unirii. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 203 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Victoriei, pe Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piaţa Victoriei. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 205 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „M Străuleşti” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Unirii, pe Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Dacia, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Unirii, staţia „Piaţa Unirii 2”. Celălalt sens nu se modifică.

