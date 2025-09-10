Austriacul Maximilian Schmidbauer a câștigat prima etapă din Turul României la ciclism

Ciclistul austriac Maximilian Schmidbauer (WSA KTM Graz) s-a impus în prima etapă din Turul României, disputată pe traseul Craiova – Târgu Cărbuneşti – Horezu – Râmnicu Vâlcea, pe o distanţă de 175 km.

Sprintul din Ramnicu Vâlcea a fost unul puternic, iar Max a fost urmat de Seth Dunwoody (Bahrain Victorious, locul 2) şi Tobias Pawlak (Voster ATS Team) locul 3, transmite News.ro.

Etapa a doua are loc joi, pe traseul Piteşti – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) – pe o distanţă de 172 km.

11 septembrie – Etapa 2: Pitești – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) | 172 km

12 septembrie – Etapa 3: Brașov – Întorsura Buzăului – Sărata Monteoru – Buzău | 180 km

13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăței – Slobozia | 212 km

14 septembrie – Etapa 5: circuit în București | 95 km.

În cadrul competiției, vor fi acordate 8 tricouri distincte, respectiv:

Tricoul Galben, oferit de YoPro, pentru cel mai bun ciclist din competiție

Tricoul Alb U23, oferit de Rexona, pentru cel mai bun ciclist sub 23 de ani

Tricoul Roșu, oferit de M&Ms, pentru cel mai bun sprinter

Tricoul Verde, oferit de StayStrong Pro, pentru cel mai bun cățărător

Tricoul Albastru, oferit de Elit, pentru cel mai bun rutier român

Tricoul Gri, oferit de Auchan, pentru cei mai buni în clasamentul pe echipe

Tricoul Alb cu buline roșii, oferit de Cris-Tim, pentru câștigătorul în clasamentul pe puncte

Tricoul Portocaliu, oferit de Orange, pentru câștigătorul pe etapă

În premieră, 7 competiții dedicate pasionaților amatori de ciclism

Pentru a încuraja mersul pe bicicletă și un stil de viață sănătos, ediția din acest an include, pentru prima dată, șapte curse de masă, gratuite, pentru pasionații de ciclism de toate vârstele, care vor avea loc astfel: