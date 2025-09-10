G4Media.ro
Austriacul Maximilian Schmidbauer a câștigat prima etapă din Turul României la ciclism

Turul României la ciclism / Sursa foto: turulromaniei.ro

Austriacul Maximilian Schmidbauer a câștigat prima etapă din Turul României la ciclism

10 Sep

Ciclistul austriac Maximilian Schmidbauer (WSA KTM Graz) s-a impus în prima etapă din Turul României, disputată pe traseul Craiova – Târgu Cărbuneşti – Horezu – Râmnicu Vâlcea, pe o distanţă de 175 km.

Sprintul din Ramnicu Vâlcea a fost unul puternic, iar Max a fost urmat de Seth Dunwoody (Bahrain Victorious, locul 2) şi Tobias Pawlak (Voster ATS Team) locul 3, transmite News.ro.

Etapa a doua are loc joi, pe traseul Piteşti – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) – pe o distanţă de 172 km.

  • 11 septembrie – Etapa 2: Pitești – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) |  172 km
  •   12 septembrie – Etapa 3: Brașov – Întorsura Buzăului – Sărata Monteoru – Buzău | 180 km
  •   13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăței – Slobozia | 212 km
  •   14 septembrie – Etapa 5: circuit în București | 95 km.

În cadrul competiției, vor fi acordate 8 tricouri distincte, respectiv:

  • Tricoul Galben, oferit de YoPro, pentru cel mai bun ciclist din competiție
  • Tricoul Alb U23, oferit de Rexona, pentru cel mai bun ciclist sub 23 de ani
  • Tricoul Roșu, oferit de M&Ms, pentru cel mai bun sprinter
  • Tricoul Verde, oferit de StayStrong Pro, pentru cel mai bun cățărător
  • Tricoul Albastru, oferit de Elit, pentru cel mai bun rutier român
  • Tricoul Gri, oferit de Auchan, pentru cei mai buni în clasamentul pe echipe
  • Tricoul Alb cu buline roșii, oferit de Cris-Tim, pentru câștigătorul  în clasamentul pe puncte
  • Tricoul Portocaliu, oferit de Orange, pentru câștigătorul pe etapă

În premieră, 7 competiții dedicate pasionaților amatori de ciclism 

Pentru a încuraja mersul pe bicicletă și un stil de viață sănătos, ediția din acest an include, pentru prima dată, șapte curse de masă, gratuite, pentru pasionații de ciclism de toate vârstele, care vor avea loc astfel:

  • King of the Mountain (11 septembrie, Pasul Dichiu) – o provocare de 12,5 km cu o diferență de nivel de 853 m.
  • King of the City (13 septembrie, Slobozia) – circuit de 5,6 km prin centrul orașului.
  • King of the Capital (14 septembrie, București) – 6,8 km pe traseul finalei oficiale, prin inima Capitalei.
  • Cursele copiilor – în Râmnicu Vâlcea (10 septembrie), Buzău (12 septembrie), Slobozia (13 septembrie) și București (14 septembrie), pentru categoriile de vârstă 2–14 ani.


