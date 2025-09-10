G4Media.ro
AUR, POT și SOS au depus la Curtea Constituțională câte două sesizări…

CCR, Curtea Constitutionala
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

AUR, POT și SOS au depus la Curtea Constituțională câte două sesizări pe patru proiecte din pachetul doi de reforme ale Guvernului Bolojan / Toate cele opt sesizări vor fi judecate de CCR în 24 septembrie

Articole10 Sep 0 comentarii

Parlamentarii partidelor extremiste AUR, POT și SOS au depus la Curtea Constituțională câte două sesizări pe patru proiecte din pachetul doi de reforme ale Guvernului Bolojan. Toate cele opt sesizări vor fi judecate de CCR în 24 septembrie, potrivit ordinii de zi a acesteia.

Proiectele vizate de cele opt sesizări sunt:

  • Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
  • Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;
  • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
  • Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

Senatorii AUR au depus câte o sesizare pentru fiecare din cele 4 legi, iar deputații AUR, SOS și POT au depus la rândul lor câte o sesizare pe aceleași legi.

A cincea reformă, cea a pensiilor magistraților, a fost atacată la Curtea Constituțională de Înalta Curte de Casație și Justiție, instituție condusă de Lia Savonea, și se va judeca tot pe 24 septembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

