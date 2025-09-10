AUR, POT și SOS au depus la Curtea Constituțională câte două sesizări pe patru proiecte din pachetul doi de reforme ale Guvernului Bolojan / Toate cele opt sesizări vor fi judecate de CCR în 24 septembrie
Parlamentarii partidelor extremiste AUR, POT și SOS au depus la Curtea Constituțională câte două sesizări pe patru proiecte din pachetul doi de reforme ale Guvernului Bolojan. Toate cele opt sesizări vor fi judecate de CCR în 24 septembrie, potrivit ordinii de zi a acesteia.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Proiectele vizate de cele opt sesizări sunt:
- Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;
- Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.
Senatorii AUR au depus câte o sesizare pentru fiecare din cele 4 legi, iar deputații AUR, SOS și POT au depus la rândul lor câte o sesizare pe aceleași legi.
A cincea reformă, cea a pensiilor magistraților, a fost atacată la Curtea Constituțională de Înalta Curte de Casație și Justiție, instituție condusă de Lia Savonea, și se va judeca tot pe 24 septembrie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Curtea Constituțională va judeca pe 24 septembrie cele patru sesizări ale partidului extremist AUR, ce vizează legile de reformă adoptate de guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii
EXCLUSIV Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a convocat pentru azi la ora 13.30 Secțiile Unite de la ÎCCJ pentru a decide dacă atacă la Curtea Constituțională legea privind reforma pensiilor de serviciu/ UPDATE Curtea Supremă sesizează CCR
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.