Átlátszó Erdély: Formația maghiară revizionistă Kárpátia concertează în Transilvania din bani publici românești / Solistul trupei a fost expulzat în trecut din România

„Revizionism maghiar în Transilvania pe bani de la statul român?”, se întreabă jurnaliștii de la Átlátszó Erdély, care notează că în ultimele săptămâni, trupa rock din Ungaria, cu retorică de extremă dreapta, a avut două ocazii de a concerta în Transilvania. Una dintre ele a avut loc la Zilele Maghiare Partium, la Satu Mare, la sfârșitul lui august, iar cealaltă pe 5 septembrie, în cadrul Zilelor Tradițiilor din Țara Călatei, la Călata.

Kárpátia este trupa care, în urmă cu un deceniu, printr-un concert la Miercurea Ciuc, a provocat un scandal atât de mare încât solistul a fost expulzat din România pentru trei ani, mai precizează sursa citată.

Kárpátia s-a format în 2003 ca trupă de „rock național” maghiar, cu versuri care evocă adesea momente dureroase din istoria Ungariei, precum Tratatul de la Trianon și pierderea Transilvaniei.

Formația este adesea asociată în spațiul public cu viziuni extremiste și revizioniste. Mult timp a avut legături strânse cu partidul Jobbik și cu organizația paramilitară desființată Garda Maghiară, al cărei imn l-au compus. Muzica lor, descrisă ca o luptă „pentru autodeterminarea națiunii maghiare și pentru dreptatea istorică”, abordează teme sensibile în România.

Cel mai mare scandal a izbucnit după concertul din 6 iunie 2014 la Miercurea Ciuc, când solistul János László Petrás a făcut afirmații și a cântat piese considerate de autoritățile române ca instigare la ură și promovare a fascismului. În timpul procesului s-a evidențiat că Petrás a numit Tratatul de la Trianon nedrept și a îndemnat publicul la „recucerirea teritoriilor pierdute”, comparând situația cu evenimentele din Crimeea.

De asemenea, a etichetat românii drept „opresori”, încălcând legislația românească privind combaterea ideologiilor rasiste, etnice și xenofobe. Curtea Supremă, în 2017, l-a expulzat pentru trei ani și l-a amendat cu 9000 de lei.

Au existat și alte controverse. În 2011, președinția ungară a UE a promovat pălinca maghiară cu piesa „Pálinka” a trupei Kárpátia. Mulți s-au indignat, întrucât în ultima strofă se regăsesc mesaje revizioniste: „Puternic, ca cizma cusută de trei ori, / În care vom mărșălui spre Cluj… / Trăiască patria! Noroc!”. Din cauza reacțiilor, organizatorii au șters ulterior de pe Facebook videoclipul cu piesa și traducerea în engleză.

Zilele Maghiare Partium sunt organizate din numeroase fonduri publice, atât maghiare cât și românești. Situația este cu atât mai delicată, cu cât repertoriul trupei conține multe cântece revizioniste. Astfel se ajunge ca, din bani publici românești, să fie susținute în centrul din Satul Mare mesaje ce contestă Tratatul de la Trianon sau evocă ideea modificării frontierelor, într-un stat național unitar prevăzut de Constituție.

Ce spun organizatorii?

Zilele Maghiare Partium sunt sprijinite de Consiliul Județean Satu Mare, Primăria municipiului Satu Mare, Fundația Communitas (înființată de UDMR) și chiar UDMR.

Jurnaliştii Átlátszó Erdély au trimis întrebări Consiliului Județean pentru a afla cât au cheltuit, ce părere au despre mesajele controversate ale trupei și de ce cred că e o idee bună ca, în timp ce extrema dreaptă românească se întărește, să urce pe scenă o trupă de extremă dreapta maghiară. Nu au primit răspuns.

Botond Csoma, purtătorul de cuvânt al UDMR, a spus că nu dorește să comenteze, menționând doar că, din câte știe, nu au fost probleme la concertul din Satu Mare.

Evenimentul din Călata este organizat de Asociația Itthon Kalotaszegen. Președintele, Ferenc Péter, contactat telefonic, a declarat că bugetul pe trei zile nu include bani publici, fiind integral finanțat de MOL. El a spus că nici nu i-a trecut prin minte ce mesaj politic ar putea transmite trupa în acest context, ci pur și simplu au concertat recent la Satu Mare și „sunt mult mai ieftini decât alte trupe rock de același calibru”.