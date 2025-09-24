G4Media.ro
Atenţionare de călătorie: ciclonul „Gabrielle” va lovi regiunea Arhipelagului Azore

Sursa: Guillaume Baviere/ Sweden / Wikipedia

Atenţionare de călătorie: ciclonul „Gabrielle” va lovi regiunea Arhipelagului Azore

24 Sep

Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia, că regiunea Arhipelagului Azore va fi lovită de ciclonul „Gabrielle” cu intensitatea unui uragan de categoria I, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de MAE, Institutul pentru Mare şi Atmosferă (IPMA) a emis o alertă de cod roşu de fenomene meteorologice extreme pentru Regiunea Autonomă Azore.

Conform autorităţilor portugheze, în intervalul joi seara, 25 septembrie 2025, ora 21:00, ora locală (22:00, ora în zona continentală) – vineri, 26 septembrie 2026, ora 18:00, ora locală (19:00, ora în zona continentală), se vor înregistra precipitaţii abundente şi rafale puternice de vânt.

Fenomenele vor afecta în special insulele Grupului de Vest şi ale Grupului Central din arhipelag. În acest context, autorităţile regionale din Azore au transmis recomandări specifice pentru populaţie, disponibile online la adresa de web: https://www.prociv.azores.gov.pt/alertas/ver.php?id=3384 , precizează MAE.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351.927.411.628.

