Atac dur al Poloniei împotriva Rusiei, la ONU: ”Dacă escaladezi, plătești. Gata cu răbdarea. Gata cu iluziile” / ”Nu puteți trăi în pace cu nimeni”
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a atacat dur Rusia în cadrul unei reuniuni ONU, acuzând această țară că nu poate trăi în pace cu nimeni,
„Știm că nu vă pasă deloc de dreptul internațional. Nu puteți trăi în pace cu nimeni. Naționalismul vostru bolnav este doar o sete de dominație. Dar să vă rămână bine în minte: era imperiilor s-a sfârșit. A voastră nu se va mai întoarce”, a spus ministrul.
Apoi a binecuvântat fiecare atac cu drone ucrainean asupra Rusiei.
„Fiecare dronă care vă lovește, lansată de eroii Forțelor Armate ale Ucrainei, Dumnezeu să-i binecuvânteze, apropie acea zi”, a mai spus oficialul.
A avertizat apoi Rusia că Polonia și NATO vor reacționa la următoarele incursiuni aeriene ale Rusiei asupra țărilor vecine.
”Acesta a fost un avertisment, iar Polonia nu blufează. NATO nu mai blufează.
Dacă escaladezi, plătești. Gata cu răbdarea. Gata cu iluziile. Polonia nu este țara pe care o credeți voi. De data aceasta, ripostăm, așa cum am făcut-o de multe ori în istorie cu Rusia”, a mai spus Radosław Sikorski.
