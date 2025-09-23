G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Atac dur al Poloniei împotriva Rusiei, la ONU: ”Dacă escaladezi, plătești. Gata…

Foto: Ministerul de externe al Poloniei

Atac dur al Poloniei împotriva Rusiei, la ONU: ”Dacă escaladezi, plătești. Gata cu răbdarea. Gata cu iluziile” / ”Nu puteți trăi în pace cu nimeni”

Analize23 Sep 0 comentarii

Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a atacat dur Rusia în cadrul unei reuniuni ONU, acuzând această țară că nu poate trăi în pace cu nimeni,

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Știm că nu vă pasă deloc de dreptul internațional. Nu puteți trăi în pace cu nimeni. Naționalismul vostru bolnav este doar o sete de dominație. Dar să vă rămână bine în minte: era imperiilor s-a sfârșit. A voastră nu se va mai întoarce”, a spus ministrul.

Apoi a binecuvântat fiecare atac cu drone ucrainean asupra Rusiei.

„Fiecare dronă care vă lovește, lansată de eroii Forțelor Armate ale Ucrainei, Dumnezeu să-i binecuvânteze, apropie acea zi”, a mai spus oficialul.

A avertizat apoi Rusia că Polonia și NATO vor reacționa la următoarele incursiuni aeriene ale Rusiei asupra țărilor vecine.

”Acesta a fost un avertisment, iar Polonia nu blufează. NATO nu mai blufează.

Dacă escaladezi, plătești. Gata cu răbdarea. Gata cu iluziile.  Polonia nu este țara pe care o credeți voi. De data aceasta, ripostăm, așa cum am făcut-o de multe ori în istorie cu Rusia”, a mai spus Radosław Sikorski.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.