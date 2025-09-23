Atac dur al Poloniei împotriva Rusiei, la ONU: ”Dacă escaladezi, plătești. Gata cu răbdarea. Gata cu iluziile” / ”Nu puteți trăi în pace cu nimeni”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a atacat dur Rusia în cadrul unei reuniuni ONU, acuzând această țară că nu poate trăi în pace cu nimeni,

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Știm că nu vă pasă deloc de dreptul internațional. Nu puteți trăi în pace cu nimeni. Naționalismul vostru bolnav este doar o sete de dominație. Dar să vă rămână bine în minte: era imperiilor s-a sfârșit. A voastră nu se va mai întoarce”, a spus ministrul.

Apoi a binecuvântat fiecare atac cu drone ucrainean asupra Rusiei.

„Fiecare dronă care vă lovește, lansată de eroii Forțelor Armate ale Ucrainei, Dumnezeu să-i binecuvânteze, apropie acea zi”, a mai spus oficialul.

A avertizat apoi Rusia că Polonia și NATO vor reacționa la următoarele incursiuni aeriene ale Rusiei asupra țărilor vecine.

”Acesta a fost un avertisment, iar Polonia nu blufează. NATO nu mai blufează.

Dacă escaladezi, plătești. Gata cu răbdarea. Gata cu iluziile. Polonia nu este țara pe care o credeți voi. De data aceasta, ripostăm, așa cum am făcut-o de multe ori în istorie cu Rusia”, a mai spus Radosław Sikorski.