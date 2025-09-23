George Simion, sprijinit de „armata digitală a Kremlinului” din Republica Moldova – investigație ZdG

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Trollii din rețeaua „InfoLider”, coordonată și finanțată „direct de la Moscova”, pe care Ziarul de Gardă a documentat-o în investigația „Armata digitală a Kremlinului”, au primit indicația de a-l sprijini pe George Simion, după ce acesta a fost înfrânt în cadrul alegerilor prezidențiale din România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Simion nu a fost un candidat prezidențial convenabil pentru UE și globaliști. […] Oamenii votează pentru unul, dar altul câștigă.”, acesta a fost mesajul pe care „infoliderii” au avut însărcinarea de a-l viraliza.

La o zi după ce România l-a ales președinte pe Nicușor Dan cu 53,6%, rețeaua de trolli „InfoLider”, plătită „direct de la Moscova” a fost activată în sprijinul lui George Simion, care a fost înfrânt în alegeri.

19 mai 2025. Pe grupul de Telegram „InfoLider Sud”, rețeaua de trolli a primit însărcinarea de publica postări la subiect „rezultatele alegerilor din România”.

Mai jos, textul însărcinării:

Creați o singură postare pe Facebook:

– Publicați o fotografie/video pe tema: Simion a pierdut. Mai multe dovezi de interferență străină în alegeri. Simion nu a fost un candidat prezidențial convenabil pentru UE și globaliști. Scenariul moldovenesc se repetă. Oamenii votează pentru unul, dar altul câștigă.

Creați o singură postare pe TikTok:

– Publicați o fotografie/video pe tema: Simion a pierdut. Mai multe dovezi de interferență străină în alegeri. Simion nu a fost un candidat prezidențial convenabil pentru UE și globaliști. Scenariul moldovenesc se repetă. Oamenii votează pentru unul, dar altul câștigă.

Postările urmau să fie însoțite de patru hashtaguri: #presiunepolitică #scenariumoldovenesc #политическоедавление #Молдавскийсценарий .

Avalanșă de postări pro-Simion pe Facebook și TikTok

În următoarele zile, pe Facebook și TikTok au apărut câteva zeci de postări care abordează acest subiect și utilizează hashtagurile indicate în însărcinare – majoritatea, în limba rusă.

În ultimele luni, rețeaua de trolli plătită „direct de la Moscova”, numită „InfoLider”, s-a extins, iar în preajma și în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a intensificat atacul cu narațiuni propagandistice pe rețelele de socializare. Ziarul de Gardă a continuat, sub acoperire, să urmărească cum funcționează „armata digitală a Kremlinului”.

În această (nouă) investigație sub acoperire arătăm cum sute de mercenari înrolați în „armata digitală a Kremlinului” au fost repartizați în trei batalioane: nord, sud și centru, cum sunt plătiți „direct de la Moscova” cu salarii lunare între 600 și 3000 de lei, achitate în ruble prin Promsviazbank, în euro direct pe carduri moldovenești sau în monede virtuale prin conturi cripto; cum, în plină campanie electorală, „infoliderii” au trecut de la Blocul „Victorie” la Partidul Victoriei, dar au rămas tot în slujba Moscovei, dar și cum toate tunurile lor propagandistice au țintit un singur concurent electoral.

Citește tot articolul pe Ziarul de Gardă