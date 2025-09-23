Preşedintele Autorităţii Palestiniene: Hamas trebuie să predea armele / ”Hamas nu va avea niciun rol în guvern”
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a îndemnat Hamas luni, în timpul unui discurs prin video la ONU, să depună armele şi a condamnat atacurile mişcării palestiniene asupra Israelului din 7 octombrie 2023, notează AFP, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Hamas nu va avea niciun rol în guvern, Hamas şi alte facţiuni trebuie să predea armele Autorităţii Palestiniene”, a insistat Mahmoud Abbas, căruia i s-a refuzat viza de către Statele Unite pentru a participa la această conferinţă privind soluţia cu două state, desfăşurată la sediul ONU din New York.
„De asemenea, condamnăm crimele şi detenţia civililor, inclusiv acţiunile Hamas din 7 octombrie 2023”, a adăugat el, în timp ce Israelul îi acuză de aproape doi ani pe responsabilii palestinieni că nu condamnă aceste atacuri.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.