Preşedintele Autorităţii Palestiniene: Hamas trebuie să predea armele / "Hamas nu va…

sursa foto: captură Youtube

Preşedintele Autorităţii Palestiniene: Hamas trebuie să predea armele / ”Hamas nu va avea niciun rol în guvern”

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a îndemnat Hamas luni, în timpul unui discurs prin video la ONU, să depună armele şi a condamnat atacurile mişcării palestiniene asupra Israelului din 7 octombrie 2023, notează AFP, transmite Agerpres.

„Hamas nu va avea niciun rol în guvern, Hamas şi alte facţiuni trebuie să predea armele Autorităţii Palestiniene”, a insistat Mahmoud Abbas, căruia i s-a refuzat viza de către Statele Unite pentru a participa la această conferinţă privind soluţia cu două state, desfăşurată la sediul ONU din New York.

„De asemenea, condamnăm crimele şi detenţia civililor, inclusiv acţiunile Hamas din 7 octombrie 2023”, a adăugat el, în timp ce Israelul îi acuză de aproape doi ani pe responsabilii palestinieni că nu condamnă aceste atacuri.

