Atac cu cuțitul în Arras, Franța: Un profesor a fost ucis, mai multe persoane sunt rănite / Atacatorul a strigat „Allah Akbar”

Un atac cu cuțitul a avut loc în această vineri dimineață la Liceul Gambetta din Arras, în Franța. Un atacator înarmat cu un cuțit a dat buzna în școală. Strigând „Allah Akbar”, acesta a înjunghiat mortal un profesor în circumstanțe nedeterminate, potrivit Le Figaro.

Knife attack at Gambetta high school, France.

The perpetrator was arrested by the police. For now a teacher was killed and several injured.#France #Attack #highschool

pic.twitter.com/YGmQvCG3Nl

— NewsAlerts Global (@NewsAlertsG) October 13, 2023