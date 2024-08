Armata rusă anunţă că a cucerit satul New York din estul Ucrainei

Armata rusă revendică marţi cucerirea satului New York, în regiunea Doneţk din în estul Ucrainei, transmite News.ro. Localitatea New York – în care s-au instalat colonişti germani în secolul al XIX-lea – a purtat acest nume până în 1951, anul în care autorităţile sovietice au redenumit-o, în plin Război Rece, Novgorodskoie. Oraşul a redevenit New York în vara lui 2021, în urma presiunii unor activişti ucraineni.

El se află la şase kilometri sud de oraşul în mare parte distrus Toreţk, care este, la rândul său, ţinta unei ofensive ruse de mai multe săptămâni.

Ofensiva militară ucraineană declanşată în urmă cu două săptămâni în regiunea rusă Kursk se bucură de multă atenţie deoarece mută ostilităţile pe teritoriul Rusiei, însă epicentrul confruntărilor armate rămâne în estul Ucrainei, unde trupe ruseşti, mai bine echipate şi mai numeroase, avansează treptat.

Preşedintele rus Vladimir Putin a făcut din cucerirea totală a Doneţkului – din care fac parte regiunile ucrainene Doneţk şi Lugansk – o prioritate a trupelor Kremlinului.