Armata israeliană susține că a găsit dovezi că Hamas a dezvoltat capacități de rachete de croazieră, sub tutela Iranului / Israelul a acuzat de mult timp Iranul că încearcă să exporte tehnologie de precizie pentru rachete către gruparea Hezbollah

Soldații israelieni din Gaza au anunțat că au descoperit echipamente folosite de Hamas pentru a dezvolta rachete ghidate cu precizie sub tutela iraniană, anunță The Times of Israel. O astfel de tehnologie ar reprezenta o îmbunătățire periculoasă a capacităților de armament ale grupării teroriste, susțin jurnaliștii israelieni.

Anunțul a fost făcut în timp ce luptele din Gaza au intrat în cea de-a treia lună de la izbucnirea războiului, la 7 octombrie, premierul Benjamin Netanyahu semnalând că Israelul nu este încă pregătit să pună capăt războiului împotriva Hamas, chiar dacă diplomatul de top al președintelui american Joe Biden s-a îndreptat spre regiune pentru a intensifica presiunile în vederea trecerii la lupte de mai mică intensitate.

Trupele au descoperit programul de rachete teleghidate în timp ce făceau un raid asupra unui sit al Hamas în apropiere de cartierele Daraj și Tuffah din Gaza City, ceea ce i-a condus la o fabrică subterană de producție de arme.

Soldații au găsit „componente care dovedesc că teroriștii organizației teroriste Hamas au studiat sub îndrumare iraniană cum să opereze și să construiască componente de precizie și arme strategice”, a declarat Forțele de Apărare ale Israelului, împărtășind imagini cu ceea ce a afirmat că este motorul de rachetă și focosul unei rachete de croazieră dezvoltate de Hamas.

Deși vast, se crede că arsenalul de proiectile al grupării teroriste este alcătuit în principal din rachete neghidate, doar rachetele ghidate antitanc și dronele explozive de mici dimensiuni – folosite la distanțe scurte – având capacități ghidate, împreună cu drone submarine încărcate cu explozibil și rachete antiaeriene trase de pe umăr, care nu sunt eficiente împotriva avioanelor israeliene.

Israelul a acuzat de mult timp Iranul că încearcă să exporte tehnologie de precizie pentru rachete către gruparea libaneză Hezbollah, pe care o reprezintă, și ar fi bombardat convoaie de arme în Siria pentru a împiedica astfel de transferuri. Dar nu s-a crezut că aceleași preocupări se aplică și în cazul Hamas, care a hărțuit Israelul cu zeci de mii de atacuri cu rachete de-a lungul anilor.

Deși la începutul războiului au fost aproape constante, atacurile cu rachete asupra Israelului din Gaza au dispărut parțial în ultimele săptămâni, deși un baraj asupra Israelului central și sudic în primele minute ale zilei de 1 ianuarie a reamintit de arsenalul rămas al grupului.

Sirenele au răsunat în două comunități din apropierea Strip-ului duminică dimineața târziu, fără a fi raportate răniți sau pagube.

Sâmbătă, armata a declarat că a finalizat dezmembrarea „cadrului militar” al Hamas în nordul Fâșiei Gaza, inclusiv în orașul Gaza, și că acum își îndreaptă atenția spre dezmembrarea infrastructurii grupării teroriste din centrul și sudul Gaza.

Loviturile israeliene au bombardat duminică zonele din jurul localităților Khan Younis și Rafah, fiind raportate lupte tot mai intense pe teren în centrul și sudul enclavei.

Forțele de Apărare israeliene au declarat că trupele Brigăzii Kfir au ucis zeci de agenți teroriști și au distrus peste 100 de ținte Hamas în zona Khan Younis, inclusiv tuneluri.