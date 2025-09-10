Armata controlează străzile capitalei nepaleze, la o zi după revoltele violente soldate cu 19 morți și sute de răniți

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Armata nepaleză patrula miercuri dimineaţa pe străzile capitalei nepaleze Kathmandu, la o zi după revoltele violente marcate de demisia prim-ministrului KP Sharma Oli, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Luni, poliţia a reprimat brutal manifestaţii ce denunţau corupţia elitelor şi decizia guvernului de a bloca reţelele sociale, făcând cel puţin 19 morţi şi sute de răniţi.

În pofida restabilirii platformelor Facebook, X sau YouTube, a promisiunii unei anchete asupra violenţelor poliţiei şi demisiei lui Oli, grupuri de tineri protestatari au vandalizat marţi clădiri publice şi reşedinţe ale unor lideri.

Parlamentul a fost incendiat, precum şi domiciliul premierului demisionar.

Miercuri, străzile capitalei nepaleze erau pline de carcase de vehicule şi de baraje, dâre de fum se ridicau încă din clădiri incendiate sau din magazine jefuite în timpul revoltelor.

„Este linişte în această dimineaţă, armata este peste tot pe străzi”, a declarat pentru AFP un militar postat la un baraj, care a refuzat să-şi divulge identitatea pentru că nu este autorizat să discute cu presa.

Niciun bilanţ al acestei zile de revolte nu a fost publicat.

Armata nepaleză a îndemnat marţi la calm populaţia acestei ţări din munţii Himalaya cu 30 de milioane de locuitori şi a atenţionat împotriva „activităţilor ce ar putea duce ţara la revoltă şi instabilitate”.

Într-un mesaj video, şeful Statului Major al Nepalului, generalul Ashok Raj Sigdel, a îndemnat „toate grupurile implicate în manifestaţii să revină la calm şi să înceapă un dialog”.

Revenit la putere în 2024, KP Sharma Oli, 73 de ani, a explicat că demisionează „pentru ca măsuri să poată fi luate în vederea unei soluţii politice”.

Preşedintele nepalez Ramchandra Paudel a îndemnat la rândul său „toată lumea, inclusiv manifestanţii, să coopereze pentru o rezolvare paşnică a situaţiei dificile din ţară”.

Alte apeluri la calm şi la reţinere au fost lansate de ONU şi de marele vecin indian. „Stabilitatea, pacea şi prosperitatea Nepalului sunt de o importanţă capitală pentru noi”, a subliniat premierul Narendra Modi.

Situaţia politică era în continuare incertă miercuri dimineaţa în Nepal, în aşteptarea unui succesor pentru premierul demisionar.

Primarul capitalei Kathmandu din 2022, fostul inginer şi rapper Balendra Shah, 35 de ani, a îndemnat la rândul său populaţia „să dea dovadă de reţinere”. „Fiţi gata (…) să luaţi frâiele ţării”, a lansat pe Facebook edilul, prezentat ca figură esenţială a tranziţiei ce se anunţă.