Arina Sabalenka a învins-o pe Amanda Anisimova şi a câştigat titlul la US Open. Este prima sportivă care îşi păstrează titlul la Flushing Meadows, după Serena Williams în 2014
Învinsă de două ori în finala unui turneu de Grand Slam în acest sezon, numărul unu mondial Arina Sabalenka a câştigat în sfârşit titlul major din 2025, dominând-o pe americanca Amanda Anisimova, cap de serie 8, sâmbătă, în finala US Open, scor 6-3, 7-6(3), transmite News.ro.
Meciul a durat o oră şi 34 de minute.
Învinsă în finale la Melbourne (împotriva lui Madison Keys) şi de la Roland-Garros (Coco Gauff). Arina devine prima jucătoare care şi-a păstrat titlul la US Open de la Serena Williams în urmă cu unsprezece ani.
Sportiva de 27 de ani a reuşit a 100-a victorie din carieră la un grand slam, în timp ce Anisimova (24 de ani) a pierdut a doua finală consecutivă, după eşecul de la Wimbledon.
Acest al patrulea titlu de Grand Slam îi permite, desigur, să rămână numărul 1 mondial, cu peste 3000 de puncte avans faţă de a doua clasată, Iga Swiatek.
