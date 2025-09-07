G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Arina Sabalenka a învins-o pe Amanda Anisimova şi a câştigat titlul la…

arina sabalenka us open
Photo by COREY SIPKIN / AFP

Arina Sabalenka a învins-o pe Amanda Anisimova şi a câştigat titlul la US Open. Este prima sportivă care îşi păstrează titlul la Flushing Meadows, după Serena Williams în 2014

Articole7 Sep 0 comentarii

Învinsă de două ori în finala unui turneu de Grand Slam în acest sezon, numărul unu mondial Arina Sabalenka a câştigat în sfârşit titlul major din 2025, dominând-o pe americanca Amanda Anisimova, cap de serie 8, sâmbătă, în finala US Open, scor 6-3, 7-6(3), transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Meciul a durat o oră şi 34 de minute.

Învinsă în finale la Melbourne (împotriva lui Madison Keys) şi de la Roland-Garros (Coco Gauff). Arina devine prima jucătoare care şi-a păstrat titlul la US Open de la Serena Williams în urmă cu unsprezece ani.

Sportiva de 27 de ani a reuşit a 100-a victorie din carieră la un grand slam, în timp ce Anisimova (24 de ani) a pierdut a doua finală consecutivă, după eşecul de la Wimbledon.

Acest al patrulea titlu de Grand Slam îi permite, desigur, să rămână numărul 1 mondial, cu peste 3000 de puncte avans faţă de a doua clasată, Iga Swiatek.
 

 

https://t.co/Q1Hb3TbmAz pic.twitter.com/lmZCVjY1ap
— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

US Open cere posturilor de televiziune să evite reacţiile publicului faţă de Trump în timpul finalei masculine dintre Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz

Articole7 Sep
0 comentarii

US Open: Erin Routliffe şi Gabriela Dabrowski s-au încoronat campioane la dublu feminin

Articole5 Sep • 271 vizualizări
0 comentarii

US Open: Canadianul Felix Auger-Aliassime este în semifinalele turneului masculin

Articole, Sportz4 Sep • 474 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.