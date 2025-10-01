Argentina arestează al șaptelea suspect în cazul unui femicid care a zguduit țara / Trei femei au fost torturate și ucise într-o transmisie live pe Instagram

Poliția din Argentina a anunțat arestarea unei femei suspectate de implicare în torturarea și uciderea a trei tinere, relatează DW.

Poliția a arestat-o luni pe femeia în vârstă de 30 de ani, în momentul în care aceasta părăsea un post de televiziune local după ce a acordat un interviu, potrivit presei argentiniene.

Cea mai recentă suspectă este nepoata unui bărbat arestat săptămâna trecută sub suspiciunea de a fi oferit sprijin logistic pentru crime.

Unchiul, care a fost arestat în Bolivia după ce a fugit din Argentina, este acuzat că a condus o mașină care a escortat furgoneta care a dus cele trei victime la casa unde au fost executate.

Imaginile camerelor de securitate o identifică pe femeie împreună cu unchiul ei în mașină în acea noapte, potrivit agenției de știri spaniole EFE.

Femeia a susținut în interviu că nu are nicio legătură cu tripla omucidere.

Tortură și ucidere legate de traficanții de droguri

Cadavrele Morenei Verdi și Brendei del Castillo, ambele în vârstă de 20 de ani, și ale Larei Gutierrez, în vârstă de 15 ani, au fost găsite îngropate miercuri, 24 septembrie, în curtea unei case din sudul capitalei Buenos Aires.

Tinerele dispăruseră de cinci zile după ce fuseseră ademenite într-o dubă, crezând că se duc la o petrecere.

Tortura și uciderea lor, pe care anchetatorii le-au legat de bandele de traficanți de droguri, ar fi fost transmise în direct pe Instagram și vizionate de 45 de membri ai unui cont privat, au declarat oficialii.

Scopul era să le „pedepsească” pentru că au încălcat regulile bandei și să trimită un mesaj „de avertizare” restului bandei, potrivit anchetatorilor.

Această ultimă arestare ridică la șapte numărul total al persoanelor arestate pentru legături cu crimele.

Poliția argentiniană a emis, de asemenea, mandate de arestare pentru un traficant de droguri peruvian în vârstă de 20 de ani, considerat a fi creierul din spatele crimelor, precum și pentru presupusul său locotenent.

Crimele au declanșat proteste în weekend în Argentina

Crimele au declanșat proteste sâmbătă, când mii de oameni au mărșăluit către Parlamentul din Buenos Aires.

„Femeile trebuie protejate mai mult ca niciodată”, a declarat Leonel del Castillo, tatăl uneia dintre victime, reporterilor prezenți la protest.

Luni, guvernatorul Buenos Airesului, Axel Kicillof, a calificat crimele drept „narco-femicid”.

Argentina reduce programele împotriva violenței de gen

Argentina are rate ridicate de violență de gen. Și femicidele – uciderile care vizează femei sau fete – au crescut în Argentina în ultimii ani, în același timp cu guvernul președintelui Javier Milei, care vizează reducerea finanțărilor pentru programele pentru femei.

El a anunțat în ianuarie că guvernul său va elimina infracțiunea de femicid din codul penal.

În noiembrie 2024, Argentina a fost singura țară care a votat împotriva unei rezoluții a Națiunilor Unite care promova încetarea tuturor formelor de violență online împotriva femeilor și fetelor.

Și, la începutul acelui an, Milei a desființat definitiv agenția guvernamentală responsabilă de promovarea egalității de gen, inclusiv a combaterii violenței de gen.