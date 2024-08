Aproximativ 15.000 de persoane au participat la mitingul antirasism din Belfast, după o săptămână de revolte

Până la 15.000 de persoane au luat parte la un miting împotriva rasismului în Belfast, după o săptămână de revolte și tulburări în oraș, transmite The Guardian.

Protestul de sâmbătă a început la Writer’s Square, unde s-a adunat o mulțime imensă, mulți având pancarte cu mesaje antirasiste și pro-migranți.

Organizați de grupul United Against Racism, protestatarii s-au îndreptat spre Primăria din Belfast, scandând: „Când drepturile migranților sunt atacate, ce facem? Ne ridicăm, ripostăm”.

Mulți au fluturat steaguri palestiniene și ale Pride, cu pancarte de casă care includeau mesaje pe tema Belfast „scundered for racists” și „Ulster says yeooo to migrants”.

Aceasta a avut loc după ce aproximativ 1.000 de persoane s-au adunat în oraș pentru un contra-protest împotriva câtorva sute de demonstranți anti-imigrație vineri seara.

O prezență puternică a poliției și bariere au fost instalate pentru a menține cele două grupuri separate la Primăria Belfast, în timp ce Donegall Square North și Wellington Place au fost închise circulației timp de mai multe ore.

Peste 120 de grupuri au luat parte la demonstrația de sâmbătă.