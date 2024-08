Revolta micilor comercianți din China împotriva Temu, rivalul Amazon / Proteste după ce au primit amenzi considerate nedrepte aplicate de gigantul comerțului online și reținerea banilor pentru bunuri deja vândute

Site-ul de cumpărături online Temu s-a mai confruntat cu întrebări dificile cu privire la practicile sale comerciale. Acum are o nouă problemă: o reacție din partea comercianților independenți stabiliți în China care își vând produsele pe rivalul extrem de popular al Amazon.

Sute dintre aceștia au organizat o demonstrație săptămâna aceasta la un birou afiliat cu Temu în orașul Guangzhou din sudul Chinei. Aceștia protestau împotriva a ceea ce au numit amenzi „nedrepte” aplicate de companie sau reținerea plăților pentru bunurile deja vândute, printre alte plângeri, transmite CNN.

Protestul, care a atins apogeul luni și s-a dispersat în mare parte până la mijlocul săptămânii, evidențiază multitudinea de provocări cu care se confruntă Temu, deținută de gigantul chinez de comerț electronic PDD (PDD), pe măsură ce continuă o expansiune globală ambițioasă și costisitoare. Platforma a intrat pe ultima sa piață, Thailanda, luna trecută.

