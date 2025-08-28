Aproape jumătate din coralii din laguna Mayotte au fost distruşi de ciclonul Chido – studiu

Ciclonul Chido, care a lovit Mayotte în decembrie 2024, a provocat distrugerea a aproape jumătate din coralii săi, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Parcul natural marin din acest arhipelag francez situat în Oceanul Indian, informează joi AFP, conform Agerpres.

Este vorba despre un impact major, având în vedere că recifele de corali au suferit un episod de albire majoră mai devreme în cursul anului trecut.

„Chido a provocat o mortalitate medie de 45% la nivelul întregului arhipelag Mayotte”, subliniază această cercetare ştiinţifică, realizată cu sprijinul a două birouri de studii, MAREX şi Creocean, în cadrul unui program de monitorizare a evoluţiei stării de sănătate a recifelor de corali din Mayotte.

Mortalitatea variază în funcţie de expunerea siturilor, iar nord-estul arhipelagului, unde ciclonul a lovit cel mai puternic, este cel mai grav afectat – până la 88% mortalitate în unele zone. Studiul subliniază că ciclonul Chido a agravat starea recifelor deja slăbite de un fenomen de albire legat de El Nino, un fenomen natural ciclic, care încălzeşte apele oceanului planetar.

Combinaţia celor două fenomene a dus la „o mortalitate medie cumulată de 66% şi o pierdere de 35% a acoperirii cu corali”, se mai arată în studiu.

„Este destul de neobişnuit în ceea ce priveşte mortalitatea. Cel mai recent episod (de mortalitate, n.red.) de această amploare a avut loc în 1998”, a precizat Oriane Lepeigneul, de la Parcul Natural Marin din Mayotte, îngrijorată de efectele acestei distrugeri.

„Structura recifelor de corali permite adăpostirea multor specii”, iar aceste pierderi riscă să aibă „pe termen mediu un impact asupra comunităţilor de peşti”, a explicat ea.

Noul studiu subliniază în special riscul asupra populaţiilor bentonice (peşti de recif, crustacee…), dar şi în ceea ce priveşte protecţia litoralului împotriva viitoarelor furtuni şi cicloane.

„Cel mai important lucru acum este să reuşim să conservăm recifele care au rezistat”, a adăugat Oriane Lepeigneul, insistând asupra necesităţii de a controla presiunile umane, precum poluarea, degradarea calităţii apei şi anumite proiecte de amenajare.

Ciclonul Chido a lovit acest arhipelag francez din Oceanul Indian pe 14 decembrie 2024, provocând 40 de morţi şi 41 de dispăruţi şi cauzând pagube materiale importante.

Laguna Mayotte, una dintre cele mai mari din lume, cu o suprafaţă de 1.100 km2, suferă din cauza presiunii demografice care afectează arhipelagul, în special din cauza deficienţelor apărute în gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor.