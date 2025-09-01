Aplicația Max, care înlocuiește WhatsApp, devine obligatorie în Rusia

Nu erau suficiente VKontakte, versiunea rusească a Facebook, și Telegram, serviciul de mesagerie care permite utilizatorilor să creeze și să urmărească canale și este a cincea coloană a propagandei Kremlinului. Acum, Piața Roșie a pus ochii și pe WhatsApp și se pregătește să o înlocuiască cu Max, o „super-aplicație” foarte asemănătoare cu WeChat-ul chinezesc, care va permite nu doar mesagerie și apeluri telefonice, ci și accesul la servicii guvernamentale precum semnarea digitală a documentelor, verificarea statutului fiscal, solicitarea de documente și așa mai departe, potrivit Rador Radio România.

Lansată în luna martie, începând de luni, 1 septembrie, aplicaţia va fi obligatorie pentru toate smartphone-urile vândute în Rusia. În plus, profesorii și studenții vor fi obligați să o folosească și pentru schimburile lor de mesaje. Se estimează că, până în prezent, aproximativ 18 milioane de ruși au descărcat aplicația Max pe telefoanele lor.

Se pare însă că acest lucru nu este suficient pentru Kremlin, care își doreşte să înlocuiască complet WhatsApp și, prin urmare, pe lângă cerințele din mediul instituțional, folosește pe scară largă influenceri pentru a-i încuraja în special pe tineri să abandoneze populara aplicație americană și să o descarce pe cea naţională. Uneori cu rezultate oarecum stângace.

Rapperița Instasamka, cândva „rebelă” și creatoare de spectacole împotriva valorilor rusești, acum foarte apropiată de Kremlin și de narațiunea sa națională, a postat pe Instagram un videoclip în care a anunțat triumfătoare că pe Max, calitatea apelurilor efectuate este mult superioară celei de pe WhatsApp, explicând că a putut vorbi neîntrerupt timp de două ore dintr-o parcare subterană.

Muzicianul Yegor Krid a mers şi mai departe şi a promovat noua platformă într-un videoclip în care s-a prefăcut că plutește în derivă pe o barcă gonflabilă, cântând: „Frate, credeți sau nu, Max funcţionează chiar și în mijlocul mării”. În acest caz, însă, efectul a fost opus. Videoclipul, care a devenit viral, a atras comentarii sarcastice din partea multor internauți, care au subliniat că promovarea a fost destul de stângace.

În timp ce unii râd, alții sunt îngrijorați. Mulți comentatori au subliniat că, prin intermediul aplicaţiei Max, guvernul va putea monitoriza și mai ușor comunicațiile și mișcările celor care decid să o folosească. Mai mult, aplicația face parte dintr-un program mai amplu de „naționalizare” a internetului și apare după lansarea Runet și Ruwiki, respectiv internetul național și versiunea rusă a Wikipedia, unde este publicat doar conținut acceptat de Kremlin, în special în ceea ce privește operațiunea militară specială din Ucraina, care în Rusia nu poate fi numită război.

„Web-ul suveran” este o adevărată obsesie a președintelui Vladimir Putin, care, cel puțin din 2020, încearcă din ce în ce mai mult să separe domeniile naționale de web-ul global, creând chiar versiuni rusești ale unor produse cheie. Mail.ru, versiunea națională a Gmail, este utilizată de mult timp în țară, în timp ce Yandex, concurentul direct al Google, a preinstalat pictogramele ambelor aplicații pe telefoanele rusești, descurajând astfel utilizatorii de internet să descarce echivalentele lor americane. Chiar dacă încă li se permite să facă acest lucru.

Sursa: AVVENIRE / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel