Apel al sindicatelor către directorii de școli și inspectorii școlari: Să nu opriți profesorii care vor să-și exprime democratic problemele și să nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marș, o vor face și pentru dumneavoastră

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Federațiile sindicale din educație au transmis un mesaj comun adresat directorilor și inspectorilor școlari, în care îi îndeamnă să respecte drepturile cadrelor didactice și să nu cedeze presiunilor administrative sau politice generate de aplicarea Legii Bolojan. Documentul semnat de Colegiul Liderilor FSLI și de Colegiul Liderilor FSE „Spiru Haret”, consultat de Edupedu.ro, atrage atenția că directorii și inspectorii „nu trebuie să devină instrumente de sancționare a profesorilor”, ci să acționeze cu responsabilitate și echilibru.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Să nu opriți colegii care vor să-și exprime în mod democratic problemele și să nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizate de federațiile sindicale”, se arată în mesajul transmis.