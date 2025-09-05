Apel al sindicatelor către directorii de școli și inspectorii școlari: Să nu opriți profesorii care vor să-și exprime democratic problemele și să nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marș, o vor face și pentru dumneavoastră
Federațiile sindicale din educație au transmis un mesaj comun adresat directorilor și inspectorilor școlari, în care îi îndeamnă să respecte drepturile cadrelor didactice și să nu cedeze presiunilor administrative sau politice generate de aplicarea Legii Bolojan. Documentul semnat de Colegiul Liderilor FSLI și de Colegiul Liderilor FSE „Spiru Haret”, consultat de Edupedu.ro, atrage atenția că directorii și inspectorii „nu trebuie să devină instrumente de sancționare a profesorilor”, ci să acționeze cu responsabilitate și echilibru.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Să nu opriți colegii care vor să-și exprime în mod democratic problemele și să nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizate de federațiile sindicale”, se arată în mesajul transmis.
Reamintim că luni, 8 septembrie 2025, în premieră pentru istoria recentă, sindicatele profesorilor organizează în prima zi de cursuri proteste în stradă. Federațiile au chemat cadrele didactice la protest în prima zi de școală și au cerut părinților și elevilor să nu participe la festivități: „Vă rugăm să nu participați anul acesta la festivități golite de conținut și să vă alăturați protestului nostru din 8 septembrie”.
Vicepreședintele FSLI, George Purcaru, a spus explicit: „Nu vom renunța până când ministrul David nu va pleca din funcție, fie prin demisie, fie prin demitere. Nu avem garanția că nu va lua în continuare măsuri dezastruoase”.
Liderul FSE, Marius Nistor, a afirmat săptămâna trecută: „Dacă nu va fi demis, dacă măsurile de austeritate nu vor fi anulate, vom protesta”.
Potrivit apelului, sindicatele avertizează că reorganizarea rețelei școlare, creșterea normei didactice și haosul creat de aplicarea noilor măsuri pot duce la tensiuni în cancelarii și la încălcarea drepturilor profesorilor. „Conducerea unităților de învățământ trebuie să se asigure că nicio măsură administrativă nu afectează demnitatea și statutul cadrului didactic”, se arată în mesaj.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.