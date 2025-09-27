Apar primele scântei după mutarea importantă a lui Juan Ayuso de la UAE la Lidl-Trek / Liderul echipei Mattias Skjlemose: „Nu știu dacă va dori să mă ajute”

Rutierul danez Mattias Skjelmose a comentat, la postul norvegian TV2 Sport, fără ocolişuri sosirea noului său coechipier de la Lidl-Trek, spaniolul Juan Ayuso, lăsând să se înțeleagă că există o oarecare incertitudine legată de împărțirea rolurilor de lider pentru sezonul viitor.

Mutarea lui Juan Ayuso la Lidl-Trek, oficializată joi, este deja un subiect de discuție în cadrul echipei americane, și nu numai, fiind, alături de cea a lui Remco Evenepoel la Bora Hansgrohe, una dintre cele mai interesante din ultima perioadă în ciclism.

După o despărțire tensionată de UAE-XRG, structură pe care spaniolul a comparat-o cu „o dictatură”, cățărătorul de 23 de ani, cu 16 victorii în palmares, a semnat până în 2030 cu Lidl-Trek. Acolo îl așteaptă o concurență directă – printre alții – chiar cu Skjelmose, care s-a arătat ușor sceptic față de această nouă achiziție.

„Situația e puțin ciudată, având în vedere modul în care s-a făcut transferul”, a declarat danezul pentru TV2 Sport, citat de L’Equipe. „Am aflat destul de devreme, fără ca echipa să mă informeze. Am găsit asta cam bizar. Dar, mă rog, va fi interesant, o nouă provocare.”

„De câțiva ani spun că vor să construiască echipa în jurul meu”

Câștigător al Amstel Gold Race în acest sezon, Skjelmose nu înțelege foarte bine ce rol îi va reveni lui Ayuso, dublu învingător de etapă în Vuelta și cu un sezon foarte bun în spate. „Mă bazez pe ceea ce mi-a spus echipa”, a punctat el. „Au spus că au încredere în mine. Nu știu ce legătură are asta cu venirea lui Ayuso. De câțiva ani tot spun că vor să construiască o echipă în jurul meu, dar nu cred că l-au adus pe Ayuso ca să-mi fie doar coechipier.”

În realitate, obiectivele celor doi se suprapun, iar Skjelmose ridică semne de întrebare privind posibilitatea unei colaborări cu noul său coleg iberic, despre care la UAE s-a spus adesea că nu se implica suficient pentru a-și sprijini liderii. „Dacă i-a fost greu să-l ajute pe Tadej (n. red. Pogacar), nu știu dacă va dori să mă ajute, într-un fel sau altul, atunci când va fi nevoie”, a recunoscut danezul. „Dar e posibil și să nu fi apreciat experiența sa la UAE. Nu-l cunosc foarte bine, așa că nu știu ce s-a întâmplat acolo. Sper doar să putem lucra împreună.”