Mutarea anului în ciclism: Juan Ayuso părăsește UAE pentru Lidl-Trek

Ciclistul spaniol Juan Ayuso a făcut pasul de la UAE Emirates (echipa care-l are sub contract pe Tadej Pogacar) la Lidl-Trek, a anunțat echipa americană pe rețelele de socializare.

În vârstă de 23 de ani, Ayuso a semnat un contract valabil pentru următorii cinci ani cu americanii de la Lidl-Trek.

În acest sezon, Ayuso a câștigat două etape în La Vuela (Turul Spaniei), una în Il Giro (Turul Italiei), cursa Tirreno-Adriatico și a încheiat pe locul doi Turul Cataloniei.

Despărțirea de UAE Emirates nu a surprins neapărat pe multă lume, relația dintre cele două parți fiind una tensionată în ultimul an de zile.

„Sunt foarte entuziasmat. Alăturarea de Lidl-Trek este un capitol important în cariera mea. Schimbarea aduce o nouă energie și ambiție și simt că această echipă are o identitate foarte puternică, cu unitate și o sete de victorie.

Cred că este locul perfect pentru a face următorul pas în dezvoltarea mea și a contribui la transformarea echipei în cea mai bună din lume”, a declarat Ayuso.

Project Juan 🤘🔧 We’re excited to announce that Juan Ayuso has signed a five-year contract with Lidl-Trek! Welcome to the Team, Juan 🤝 Full story 📰 here: https://t.co/6SwUWRyOgk pic.twitter.com/D0lLYt7H6n — Lidl-Trek (@LidlTrek) September 25, 2025