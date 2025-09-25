G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Mutarea anului în ciclism: Juan Ayuso părăsește UAE pentru Lidl-Trek

Juan Ayuso este unul dintre cei mai promițători cicliști din lume.
Juan Ayuso / Sursa foto: captură YouTube

Mutarea anului în ciclism: Juan Ayuso părăsește UAE pentru Lidl-Trek

Sportz25 Sep • 61 vizualizări 0 comentarii

Ciclistul spaniol Juan Ayuso a făcut pasul de la UAE Emirates (echipa care-l are sub contract pe Tadej Pogacar) la Lidl-Trek, a anunțat echipa americană pe rețelele de socializare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În vârstă de 23 de ani, Ayuso a semnat un contract valabil pentru următorii cinci ani cu americanii de la Lidl-Trek.

În acest sezon, Ayuso a câștigat două etape în La Vuela (Turul Spaniei), una în Il Giro (Turul Italiei), cursa Tirreno-Adriatico și a încheiat pe locul doi Turul Cataloniei.

Despărțirea de UAE Emirates nu a surprins neapărat pe multă lume, relația dintre cele două parți fiind una tensionată în ultimul an de zile.

„Sunt foarte entuziasmat. Alăturarea de Lidl-Trek este un capitol important în cariera mea. Schimbarea aduce o nouă energie și ambiție și simt că această echipă are o identitate foarte puternică, cu unitate și o sete de victorie.

Cred că este locul perfect pentru a face următorul pas în dezvoltarea mea și a contribui la transformarea echipei în cea mai bună din lume”, a declarat Ayuso.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.