Ministrul Nazare: Toate solicitările sindicaliştilor din Finanţe vor fi analizate temeinic

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că a avut un dialog deschis cu sindicaliştii din Finanţe, care au protestat sâmbătă în faţa ministerului de resort, şi afirmă că fiecare solicitare va fi analizată temeinic, pentru a vedea câte dintre aspecte pot fi puse în practică, transmite Agerpres.

„Am transmis colegilor noştri că susţin dialogul deschis şi constant, pentru că schimbarea în instituţie trebuie făcută în acord cu toate organizaţiile – doar aşa putem construi coerent, împreună. Înţeleg foarte bine nevoile tuturor, inclusiv dorinţa de a avea un statut clar. Fiecare solicitare va fi analizată temeinic, pentru a vedea câte dintre aspecte pot fi puse în practică. Unele solicitări nu pot fi satisfăcute imediat, iar unele doleanţe nu pot fi susţinute – însă este important să avem acest dialog şi să analizăm toate ideile şi soluţiile disponibile”, a scris Nazare într-o postare pe Facebook.

Acesta a subliniat că este de acord cu ideea unei normări realiste a muncii, iar un astfel de proces a fost deja demarat la Ministerul Finanţelor, astfel încât să existe o evidenţă clară a activităţii fiecărei direcţii şi a fiecărui angajat. „Este o măsură concretă şi necesară”, a adăugat el.

De asemenea, Nazare a mulţumit protestatarilor pentru modul responsabil în care şi-au exprimat revendicările.

„Mulţumesc protestatarilor, care au ales să iasă în stradă într-o zi liberă, fără a afecta programul de lucru, ceea ce arată responsabilitate şi respect faţă de cetăţeni. Cred cu atât mai mult că prin dialog constant şi paşi clari putem construi instituţii mai eficiente şi mai performante”, a mai scris ministrul Finanţelor pe pagina de socializare.

Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC a organizată sâmbătă, între orele 12:00 – 14:00, un protest în faţa sediului Ministerului Finanţelor, pentru a atrage atenţia asupra drepturilor şi demnităţii finanţiştilor şi asupra condiţiilor de muncă din sistem. O delegaţie formată din cinci reprezentanţi ai sindicatului a fost chemată la discuţii cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Acţiunea a vizat promovarea celor 10 revendicări esenţiale – „10 pentru finanţişti”, menite să susţină angajaţii, funcţionarea corectă a instituţiilor financiare şi fiscale şi informarea corectă a opiniei publice.

Protestul s-a încheiat la ora programată, după discuţii cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe care liderul sindical Nicolae-Liviu Toader le-a calificat drept constructive.

„A fost o discuţie constructivă, se întrezăreşte un dialog şi noi am precizat că vrem să fim parte a schimbării şi, ca organizaţie sindicală, vom sprijini toate demersurile ca, pe de o parte, angajaţii să fie pregătiţi, iar, pe de altă parte, să fie recompensaţi pentru munca pe care o desfăşoară”, a transmis liderul sindical.