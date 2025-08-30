Antrenorul lui Manchester United: „Uneori îmi urăsc jucătorii”

Ruben Amorim traversează o perioadă cenușie la Manchester United, grupare eliminată recent din Cupa Ligii Angliei de o formație din liga a patra, Grimsby Town. Tehnicianul portughez al echipei de pe Old Trafford a mărturisit că are unele momente în care ajunge să-și urască jucătorii.

Ruben Amorim spune că are momente când vrea să-și dea demisia de la United

De asemenea, Amorim spune că îl încearcă sentimente contradictorii: are momente când vrea să rămână 20 de ani la United, dar și momente când vrea să renunțe din cauza rezultatelor dezamăgitoare.

„Sincer să fiu, de fiecare dată când vom avea o astfel de înfrângere în viitor, voi reacţiona la fel. Voi spune că uneori îmi urăsc jucătorii şi alteori îi iubesc.

Uneori vreau să renunţ, alteori vreau să rămân aici 20 de ani. Trebuie să mă îmbunătăţesc în acest sens, va fi greu, dar acum sunt concentrat pe următorul meci”, a transmis Ruben Amorim.

„Nu ştiu ce se va întâmpla, nu vă pot promite nimic în legătură cu viitorul. Dar sunt antrenorul Manchester United şi nu cred că asta se va schimba”, a adăugat Amorim.

„Ştiu că sunt multe persoane cu experienţă care discută despre modul în care ar trebui să mă comport cu mass-media, să fiu mai constant, mai calm.

Înţeleg asta, dar nu voi fi aşa. Acesta este modul meu de a face lucrurile. De aceea am pasiunea pe care o am.

În acel moment eram foarte supărat şi foarte dezamăgit şi voi fi cine sunt. Aşa că pregătiţi-vă”, a mai precizat tehnicianul portughez.

Oficialii lui United nu și-au manifestat până acum dorința de a-l demite pe tehnicianul în vârstă de 40 de ani, dar dacă rezultatele slabe vor continua atunci poate apărea varianta în care Amorim să plece singur de la conducerea grupării de pe Old Trafford.

După două etape disputate în Premier League, Manchester United are doar un singur punct.