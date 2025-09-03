Antonio Costa: România este un pilon cheie al securității europene

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Toți europenii știu foarte bine că securitatea lor depinde de securitatea pe frontiera estică iar “România este un pilon cheie al securității europene”, a declarat miercuri președintelui Consiliului European, António Costa, într-o declarație comună de presă cu Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După ce lăudat România pentru sprijinul pentru Ucraina și angajamentul deplin pentru securitatea Europeană, Antonio Costa a afirmat: “Toți europenii știu foarte bine că securitatea noastră depinde de securitatea pe frontiera estică” iar “România e un pilon cheie al securității europene”.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că “trăim o perioadă complicată în Europa și solidaritatea europeană e importantă în această perioadă” iar vizita lui Antonio Costa la București este “o dovadă a acestei solidarități europene”.

Discuțiile dintre cei doi lideri s-au axat pe securitate, strategia UE pentru Marea Neagă, hub-ul de securitate pe care România dorește să-l gestioneze la Marea Neagră, războiul hibrid cu care se confruntă Europa dar și mecanismul SAFE.

De asemenea, s-a discutat despre negocierile viitoare pe bugetul UE și procesul de extindere al UE pe care România îl susține, în special pentru Moldova, a explicat Nicușor Dan.

Antonio Costa a precizat că sunt în curs de pregătire următoarele acțiuni ale Consiliului European și există două mari priorități: alimentarea creșterii economice și securitatea, două teme care sunt legate, pentru că nu “este posibil să ai o situație economică bună fără să ai o securitate bine pusă la punct”.

Potrivit lui Costa, imediat după alegerile din 28 septembrie vom exista condițiile necesare pentru a demara procedurile de pre-aderare pentru Moldova.

Antonio Costa a vizitat Bucureștiul în cadrul unui „Tur al capitalelor” statelor membre, pe care îl efectuează în primele trei săptămâni ale lunii septembrie.

Acest aşa-numit „Tur al capitalelor” îi va permite preşedintelui Costa să adune opinii de la şefii de stat şi de guvern privind situaţia din UE şi să pregătească terenul pentru următoarele summituri internaţionale şi ale Consiliului European, potrivit unui comunicat al Consiliului European.

„În următoarele trei săptămâni, voi călători în întreaga Europă pentru a-i întâlni pe liderii UE în capitalele lor. Discuţiile vor ajuta la conturarea agendei noastre comune pentru lunile viitoare”, a declarat Costa, citat în comunicat.

În întâlnirile cu liderii statelor UE, Antonio Costa va discuta principalele priorităţi politice, precum şi despre metode de lucru în Consiliul European.

Costa va vizita majoritatea ţărilor UE între 1 şi 19 septembrie.