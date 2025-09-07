Anthropic plăteşte 1,5 miliarde dolari pentru a încheia un proces intentat de autori privind încălcarea drepturilor de autor / Compania va plăti 3000 de dolari pentru fiecare carte accesată ilegal

Startupul de inteligenţă artificială Anthropic a ajuns la o înţelegere de cel puţin 1,5 miliarde dolari pentru a soluţiona un proces colectiv intentat de un grup de autori care au acuzat compania că le-a accesat ilegal cărţile, relatează CNBC, transmite News.ro.

Conform documentelor depuse vineri la tribunal, compania va plăti aproximativ 3.000 de dolari pentru fiecare carte, plus dobânzi, şi s-a angajat să distrugă seturile de date ce conţineau materialele considerate piratate. Dacă va fi aprobat, acesta ar fi cel mai mare acord de despăgubire pentru încălcarea drepturilor de autor raportat public vreodată.

”Acest acord transmite un mesaj puternic companiilor de AI şi creatorilor deopotrivă: folosirea operelor protejate, obţinute de pe site-uri pirat, este greşită,” a declarat avocatul reclamanţilor, Justin Nelson, pentru CNBC.

Procesul a fost intentat anul trecut în California de autorii Andrea Bartz, Charles Graeber şi Kirk Wallace Johnson, care au acuzat Anthropic de ”încălcare pe scară largă a drepturilor de autor prin descărcarea şi exploatarea comercială a unor cărţi obţinute din baze de date piratate.”

În iunie, un judecător a decis că folosirea cărţilor pentru antrenarea modelelor AI se încadrează la ”utilizare corectă”, dar a ordonat un proces pentru a stabili dacă accesarea operelor din bazele de date ale Library Genesis şi Pirate Library Mirror a constituit încălcare a copyrightului. Procesul urma să înceapă în decembrie, însă înţelegerea încheiată opreşte procedura.

Acordul vine la scurt timp după ce Anthropic a anunţat o rundă de finanţare de 13 miliarde dolari, care a evaluat compania la 183 de miliarde dolari.