G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Anthropic plăteşte 1,5 miliarde dolari pentru a încheia un proces intentat de…

Sursa foto: Pexels

Anthropic plăteşte 1,5 miliarde dolari pentru a încheia un proces intentat de autori privind încălcarea drepturilor de autor / Compania va plăti 3000 de dolari pentru fiecare carte accesată ilegal

Articole7 Sep 0 comentarii

Startupul de inteligenţă artificială Anthropic a ajuns la o înţelegere de cel puţin 1,5 miliarde dolari pentru a soluţiona un proces colectiv intentat de un grup de autori care au acuzat compania că le-a accesat ilegal cărţile, relatează CNBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Conform documentelor depuse vineri la tribunal, compania va plăti aproximativ 3.000 de dolari pentru fiecare carte, plus dobânzi, şi s-a angajat să distrugă seturile de date ce conţineau materialele considerate piratate. Dacă va fi aprobat, acesta ar fi cel mai mare acord de despăgubire pentru încălcarea drepturilor de autor raportat public vreodată.

”Acest acord transmite un mesaj puternic companiilor de AI şi creatorilor deopotrivă: folosirea operelor protejate, obţinute de pe site-uri pirat, este greşită,” a declarat avocatul reclamanţilor, Justin Nelson, pentru CNBC.

Procesul a fost intentat anul trecut în California de autorii Andrea Bartz, Charles Graeber şi Kirk Wallace Johnson, care au acuzat Anthropic de ”încălcare pe scară largă a drepturilor de autor prin descărcarea şi exploatarea comercială a unor cărţi obţinute din baze de date piratate.”

În iunie, un judecător a decis că folosirea cărţilor pentru antrenarea modelelor AI se încadrează la ”utilizare corectă”, dar a ordonat un proces pentru a stabili dacă accesarea operelor din bazele de date ale Library Genesis şi Pirate Library Mirror a constituit încălcare a copyrightului. Procesul urma să înceapă în decembrie, însă înţelegerea încheiată opreşte procedura.

Acordul vine la scurt timp după ce Anthropic a anunţat o rundă de finanţare de 13 miliarde dolari, care a evaluat compania la 183 de miliarde dolari.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Filmul pierdut al lui Orson Welles: Inteligența artificială va încerca să reconstruiască cele 43 de minute distruse din „Splendoarea Ambersonilor”

Articole5 Sep • 1.491 vizualizări
0 comentarii

Facebook, dat în judecată de avocatul Mark Zuckerberg pentru suspendarea contului său / „Se dă drept o celebritate”, spune platforma despre avocatul cu același nume ca fondatorul Facebook

Articole5 Sep • 309 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Educaţiei, întrebat dacă temele făcute de elevi cu inteligenţa artificială reprezintă furt: Nu poţi să-i spui chiar furt, pentru că inteligenţa artificială încă n-a fost definită ca agent cu drepturi şi obligaţii

Articole5 Sep • 1.830 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.