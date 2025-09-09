Angajaţii Microsoft vor trebui să muncească de la birou timp de trei zile pe săptămână, începând din 2026 / În prima fază sunt vizați angajații care locuiesc la o distanță de până la 80 de km de sediul central

Grupul informatic american Microsoft va introduce anul următor obligaţia ca angajaţii să muncească de la birou timp de cel puţin trei zile pe săptămână, a anunţat marţi compania într-o postare pe blog, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Această politică va fi introdusă în trei faze, începând cu angajaţii care locuiesc în apropierea sediului central al companiei la Redmond, statul Washington, urmaţi de angajaţii de la alte locaţii din SUA şi angajaţii internaţionali, a scris directorul de personal de la Microsoft, Amy Coleman pe blog.

Companiile au făcut trecerea la munca de acasă după pandemie pe fondul îngrijorărilor cu privire la siguranţă. Cu toate acestea, unele firme din sectorul de tehnologie, inclusiv Amazon, au început să revină asupra acelor politici şi acum îi obligă pe angajaţi să revină la birou.

Iniţial, noua politică se va aplica angajaţilor care locuiesc la o distanţă de până la 80 de kilometri de sediul central al Microsoft şi care se pot aştepta să lucreze de la birou trei zile pe săptămână de la finele lunii februarie 2026, se arată în postarea de pe blogul companiei.

Microsoft a adăugat că datele şi detaliile cu privire la alte locaţii de birouri din SUA vor fi anunţate în curând, în timp ce planificarea pentru angajaţii din afara SUA va începe anul următor.