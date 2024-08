ANALIZĂ Este tratată cu mănuși Kamala Harris de presa americană?

Presa de peste ocean, în majoritatea ei favorabilă stângii politice americane, este acuzată că a renunțat la obiectivitate și echidistanță în actualul ciclu electoral, după ce s-a angajat într-o campanie evidentă de minimizare a eșecurilor vicepreședintei Kamala Harris – nominalizata potențială a democraților la Casa Albă -, în timp ce îi exagerează realizările și îi creează o imagine pozitivă care este departe de realitate, susțin criticii.

Printre altele, instituțiile media sunt arătate cu degetul deoarece ignoră faptul că Harris nu a organizat nicio conferință de presă la o lună după ce a devenit nominalizata de facto a Partidului Democrat la președinția Statelor Unite, un fapt surprinzător pentru un candidat la cea mai înaltă funcție din America.

Impusă de la centru?

Vicepreședinta Harris este nominalizata de facto a Partidului Democrat pentru Casa Albă, învestitura oficială urmând să aibă loc la Convenția Națională Democrată care se desfășoară în Chicago (Illinois) în această săptămână. Ea a ajuns în această poziție după ce președintele Joe Biden a anunțat, în urmă cu câteva săptămâni, că se retrage din cursa pentru Biroul Oval, spunând că nu va mai încerca să obțină un al doilea mandat la alegerile din SUA din această toamnă.

Retragerea liderului octogenar din cursa prezidențială a venit după luni de gafe și controverse referitoare la sănătatea și capacitatea cognitivă a lui Biden de a mai conduce SUA încă patru ani. Prestația sa dezastruoasă la dezbaterea avută cu Donald Trump în iulie a intensificat presiunile democraților asupra lui Biden de a se retrage.

Criticii citați de CNN susțin însă că Harris a fost impusă de mașinăria liderilor democrați în mod incorect, după ce ea nu a câștigat niciun fel de alegeri în interiorul partidului și că este o candidată aleasă fără niciun merit, în afară de faptul că bifează condițiile solicitate de aripa radicală a Partidului Democrat: femeie, persoană de culoare, minoritară și promotoare a unei agende progresiste.

Aceștia afirmă că inclusiv alegerea pe care Harris a făcut-o pentru postul de vicepreședinte, guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, este o dovadă a politicilor extreme pe care le urmărește candidata democrată.

Chiar și cei de la organizația Black Lives Matter au criticat desemnarea lui Harris drept candidat democrat prezumtiv și au solicitat Convenției Naționale Democrate “să creeze un proces care să permită participarea publicului la procesul de nominalizare, nu doar o nominalizare de către delegații de partid.” Mai ales în contextul în care Biden a primit 14 milioane de voturi în cadrul alegerilor primare, iar Harris nici măcar nu s-a aflat în competiția dintre democrați.

Criticii, în special din partea conservatorilor americani, afirmă că înlăturarea forțată a lui Joe Biden din cursa pentru Casa Albă a fost tratată relativ superficial de presa de peste ocean, care nu ezită să analizeze în detaliu orice eveniment legat de Trump, nominalizatul republican la șefia Americii.

Printre altele, media americană nu a insistat aproape deloc asupra rolului semnificativ pe care liderii democrați precum Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Barack Obama și Hakeem Jeffries l-au avut în forțarea lui Biden să aleagă calea retragerii și să nu fie umilit prin invocarea Amendamentului 25 la Constituția Statelor Unite. Acesta oferă o cale legală pentru ca un președinte să fie îndepărtat de conducerea guvernului – temporar sau definitiv, de bună voie sau nu – atunci când este necesar în circumstanțe extraordinare.

Maureen Dowd, una dintre cele mai importante editorialiste din America, cunoscută pentru materialele pe care le publică regulat în New York Times, a comparat de altfel îndepărtarea lui Biden cu complotul care a dus la asasinarea lui Iulius Caesar, vorbind de “lovitura de palat” prin care liderii democrați l-au tras pe linie moartă pe președintele american.

Eforturile de culise care au dus la retragerea lui Biden din actuala cursă electorală au fost similare, spun unele voci, cu cele depuse de liderii democrați la începutul anului 2020. În acel moment, speriați de popularitatea senatorului de Vermont, Bernie Sanders, mașinăria politică a democraților a complotat pentru a opri ascensiunea acestuia la nominalizarea Partidului Democrat în cursa pentru Casa Albă din acel an.

Sanders a fost trădat atunci dintr-un calcul politic pragmatic, în ceea ce revista Rolling Stones a numit “Operation Bernie Block”. După patru ani, Biden a căzut el însuși victimă intrigilor democraților de la Washington, potrivit Axios.

Ce afirmă criticii

În acest context, critcii susțin că Kamala Harris a devenit beneficiara eforturilor de culise ale “înțelepților partidului,” iar presa americană s-a mobilizat rapid și a ridicat un zid de protecție în jurul democratei, pe care o copleșește cu titluri pozitive și o aură aproape mitică, deși, până la retragerea lui Biden din cursa pentru realegere, vicepreședinta Americii a fost constant considerată una dintre cele mai nepopulare figuri politice din Statele Unite, cu ratinguri de favorabilitate ce nu au depășit niciodată 40%.

De ce susțin criticii că Harris este tratată cu mănuși de presa din America:

# Kamala Harris nu a fost trasă la raspundere pentru rolul ei în ascunderea adevărului despre starea președintelui Biden. Democrata l-a apărat mereu pe liderul de la Casa Albă în fața atacurilor celor care-i puneau la îndoială abilitățile fizice și psihice.

Harris a insistat deseori că președintele “este într-o formă bună, sănătos și este gata să conducă în al doilea mandat,” așa cum a făcut-o în februarie și martie 2024, deși devenise evident aproape pentru toată lumea că declinul lui Biden se accentuase.

După retragerea din cursă a lui Biden, Harris a fost arătată cu degetul de conservatori deoarece ar fi fost parte a grupului de la Casa Albă care a ascuns starea reală a liderului american și a respins mereu preocupările lor legate de vârsta înaintată a acestuia, potrivit USA Today

Presa americană nu a investigat însă implicarea lui Harris în ascundarea adevărului despre Biden, comparată de unele voci cu “cea mai mare mușamalizare a adevărului din istoria politicii recente din America,” afirmă criticii.

# Harris este prezentată aproape exclusiv într-o lumină pozitivă, deși americanii i-au acordat constant note negative. După retragerea lui Biden din cursa prezidențială, presa americană a declanșat aproape peste noapte o campanie pozitivă despre Harris, văzută ca “singura șansă a Americii să salveze democrația în fața lui Trump,” susțin vocile dreptei. Aceasta deși de la preluarea funcției de vicepreședintă a Americii, Harris a avut mereu ratinguri negative, fiind considerată una dintre cele mai nepopulare figuri de la Washington, și una dintre persoanele responsabile de declinul economic al țării și de scăderea nivelului de trai al multor americani.

În mod constant, sondajele de opinie au indicat faptul că democrata era privită cu scepticism de către americani, potrivit Yahoo News, lucru care i-a făcut pe ziariștii de la Sacramento Bee să se întrebe în vara anului 2023 dacă Kamala Harris este “cel mai slab vicepreședinte din istoria Americii?”

Ziariștii americani par să fi ascuns rapid sub preș aceste lucruri și să scoată acum în față puținele aspecte pozitive legate de vicepreședintă, cărora le exagerează importanța, insistă criticii.

# Kamala Harris nu este criticată pentru eșecurile ei în mandatul de vicepreședintă. În special cele legate de imigrația ilegală, după ce Biden a numit-o în 2021 “să conducă efortul Casei Albe de a rezolva provocarea imigrației de la granița de sud a SUA și de a lucra cu națiunile din America Centrală pentru a aborda cauzele fundamentale ale problemei.”

Biden a făcut anunțul după ce milioane de imigranți ilegali a copleșit granița de sud a Americii. El a mai spus atunci despre Harris în acel rol: “Când ea vorbește, ea vorbește pentru mine.”

Vicepreședinta americană a vizitat însă granița cu Mexicul o singură dată – și numai după ce a fost criticată într-un interviu la CNN pentru că nu făcuse acest lucru.

Unele organizații media americane fac însă acum eforturi majore de a rescrie istoria, insistând că Harris nu a fost niciodată numită pentru a se ocupa de problema imigrației ilegale.

Multiple organizații media participă la aceste eforturi pro-Harris, susțin criticii de la Washington.

De asemenea, nerealizările ei legate de inflație, educație, criminalitate, impozite și altele nu mai sunt dezbătute de analiștii și presa din America, potrivit The Federalist.

# Politicile ei considerate de unii “extreme” nu mai sunt o prioritate pentru ziariștii americani. O organizație non-partizană care urmărește voturile din Congres, GovTrack, a declarat-o în 2019 pe Kamala Harris “cel mai de stânga senator” de la Washington, ea depășindu-l chiar pe Bernie Sanders, senatorul de Vermont, autodeclarat un socialist-democrat.

Harris însăși a fost întrebată despre acest lucru, dar nu a răspuns la întrebare.

În ultimele săptămâni, media americane au ignorat însă aceste lucruri, insistând pe caracterul “moderat” al agendei lui Harris. Criticii au indicat însă că inclusiv planul ei economic anunțat recent pare “copiat direct dintr-un plan de cinci ani al lui Mao sau al lui Iosif Stalin,” dând ca exemplu sugestiile că guvernul americana ar trebui să controleze prețurile la alimente, iar statul să ofere un credit de 25.000 de dolari cumpărătorilor de locuințe.

Criticii insistă că planurile radicale ale lui Harris sunt o expresie a presiunilor aripii extreme a Partidului Democrat, care o susține in corpore.

# Kamala Harris nu este luată la întrebări pentru controversele care o înconjoară. Kamala Harris nu a stat nici ea departe de controverse, fiind sancționată constant de dreapta americană pentru gafele și greșelile ei de exprimare. De exemplu, în martie 2022, ea a încercat să descrie criza din Ucraina în timpul unei apariții la emisiunea The Morning Hustle.

Solicitată la un moment dat să explice criza din estul Europei în “termeni profani” pentru ascultătorii îngrijorați, Harris a răspuns extrem de lent, în ceea ce criticii au spus că a fost o “salată de cuvinte:” “Ucraina este o țară în Europa. Există lângă o altă țară numită Rusia. Rusia este o țară mai mare. Rusia a decis să invadeze o țară mai mică numită Ucraina, așa că practic acest lucru e greșit.”

New York Post a scris atunci, în preambulul unei vizite pe care Harris a făcut-o în Polonia și România, că situația din estul Europei este mult prea dramatică pentru “a preda problemele unui politician nefericit, predispus la gafe, al cărui singur interes este să-și ridice profilul lipsit de strălucire prin intermediul unor fotografii cu refugiații ucraineni.”

Iar prezicerile jurnaliștilor par să fi fost confirmate: Harris a fost acuzată că a râs fără motiv atunci când, în timpul unei conferințe de presă comune cu președintele polonez Andrzej Duda, a fost întrebată dacă SUA va prelua refugiați ucrainieni.

“Numai Kamala Harris ar considera că este potrivit să râdă când vorbește despre subiectul refugiaților ucraineni,” a scris pe Twitter Benny Johnson de la grupul conservator Turning Point USA, în timp ce Iuliia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a președintelui ucrainean Volodmir Zelenski, a comentat conferința de presă Harris-Duda, afirmând că “ar fi o tragedie dacă această femeie ar câștiga președinția.”

(Un episod similar a avut loc atunci când Harris a vizitat America Latină ca răspuns la criza minorilor ilegali care sosesc la granița dintre SUA și Mexic și a râs atunci când realizatorul Lester Holt de la NBC News a întrebat-o de ce nu a vizitat deloc frontiera deși este responsabilă de această chestiune).

Harris a oferit recent o nouă “salată de cuvinte,” vorbind despre dualitatea democrației la un miting electoral în Philadelphia. Doar presa conservatoare a prezentat acest moment.

Gafele și greșelile ei de exprimare au făcut mulți ani deliciul criticilor de dreapta.

# Stilul de muncă al Kamalei Harris nu este pus sub microscop de jurnaliștii americani. Ani de zile, vicepreședintei i s-a reproșat stilul controversat de muncă, care a făcut ca mai mulți colaboratori importanți să-i părăsească echipa. Astfel, o anchetă a grupului Open the Books (OTB) a indicat recent că, din cei 47 de membri ai personalului angajați când Harris a preluat mandatul în 2021, doar patru au rămas în serviciul ei în martie 2024. Ancheta OTB a relevat, de asemenea, discrepanțe bugetare și o lipsă de transparență din partea biroului lui Harris.

Angajații din biroul vicepreședintei au raportat un mediu de lucru toxic încă din 2021, când The Washington Post a vorbit cu 18 persoane care lucrau pentru Harris și care au relatat despre condiții “incomode” și “distrugătoare de suflete.”

Ancheta WP din decembrie 2001 a vorbit și despre faptul că ea refuza să se pregătească înainte de momente importante, lucru care era de natură să provoace momente stânjenitoare.

“Este clar că nu lucrați cu cineva care este dispus să se pregătească și să munceacă,” a spus atunci un fost angajat anonim pentru ziarul de la Washington. “Cu Kamala trebuie să suporți o cantitate constantă de critici care distrug sufletul și, de asemenea, cu propria ei lipsă de încredere. Așa că, în mod constant, trebuie să susții un om care îi intimidează pe ceilalți și nu este clar de ce.”

Astfel de investigații nu mai apar în presa de peste ocean de când ea i-a luat locul lui Biden în cursa pentru Biroul Oval.

# Trecutul lui Harris ca procuror nu este chestionat. Presa americană nu ezită să insiste pe condamnarea primită de Trump în “dosarul Stormy Daniels,” accentuând constant că republicanul este un infractor condamnat de justiție.

Trecutul de procuror al Kamalei Harris este însă cel puțin controversat. De exemplu, ea a fost acuzată că a trimis la închisoare sute de consumatori de marijuana, în contradicție cu declarațiile de stânga privind politica legată de cannabis pe care le face acum. Unii dintre colegii săi democrați au deplâns de altfel în trecut “ipocrizia” lui Harris în această chestiune.

În plus, vicepreședintele său, Tim Walz, nu are nici el un trecut curat. El a fost arestat în 1995 în Nebraska, după ce polițiștii l-au oprit pentru viteză și suspiciune de conducere în stare de ebrietate. În plus, echipa lui de campanie este acuzată că a făcut declarații false despre acel incident.

Criticii spun că media americană nu mai insistă asupra acestor chestiuni, care ar putea avea un impact major asupra campaniei electorale din Statele Unite.

# Kamala Harris este în silenzio stampa. De când a fost propulsată în locul președintelui Biden, Harris nu a organizat nicio conferință de presă, un lucru neașteptat pentru un candidat la prezidențiale din partea unui partid major american.

Lipsa de transparență a fost notată de unii ziariști, dar, în general, presa din Statele Unite nu a criticat mai agresiv campania lui Harris din cauza acestei tactici cel puțin surprinzătoare. Criticii spun că Harris nu doar că refuză întâlnirile cu presa, dar că, făcând acest lucru, ea refuză să-i ofere alegătorului american răspunsul la numeroasele întrebări pe care le are legate de planurile sale pentru Statele Unite. Comunicările ei se rezumă la citirea discursurilor electorale de pe monitoare în timpul mitingurilor democraților.

Concluzia. Presa americană, în marea ei majoritate favorabilă Partidului Democrat, este acuzată că o tratează mult prea ușor pe Kamala Harris, în timp ce aplică standarde diferite rivalului său, republicanul Donald Trump, potrivit The New York Post.

Presa este acuzată că a trecut rapid peste declinul lui Biden, pe care l-a ascuns constant de publicul american, și s-a întors împotriva președintelui democrat doar în momentul în care a realizat că acesta nu mai era apt să candideze și că era pe cale să piardă la scor în fața lui Trump.

Brusc, fără să candideze în alegerile primare ale democraților, Harris a devenit candidatul partidului, în urma unor manevre ale liderilor democrați care ridică ele însele întrebări despre legitimitatea procesului.

Viteza plecării lui Biden și a promovării lui Harris sunt fără precedent în istoria politică modernă a națiunii, a susținut USA Today.

În acest scenariu, presa este acuzată de vocile dreptei că manipulează americanii, prezentând constant știri pozitive despre Harris, așa cum s-a întâmplat recent cu revista TIME, care a publicat un material despre democrata și i-a prezentat portretul pe copertă, însoțit de titlul “Momentul ei”, în timp ce titlul de pe coperta publicației Essence a fost la fel de laudativ – KAMALA HARRIS: PURPOSE, POWER & FREEDOM.

“Unii dintre cei mai mari jucători din mass-media își dovedesc noul devotament față de Harris încercând să-i rescrie trecutul – și o parte din propriile lor articole. Da, este la fel de orwellian pe cât pare. Și este puțin prea aproape de tactica folosită de sovietici pentru a-i “șterge” pe adversarii lor din fotografii. Nu-ți place de cineva – sau ceva ce s-a întâmplat? Apăsați pe butonul delete,” a scris USA Today, vorbind despre faptul că “pentru a-i dovedi fidelitate lui Kamala Harris, mass-media îi manipulează pe alegători, rescriindu-i acesteia trecutul.”

Nu este de mirare că, în aceste condiții, criticii acuză media din SUA că a renunțat la principiile de obiectivitate și echidistanță pe care le proclamă constant, devenind un instrument de dezinformare și propagandă politică. Un alt motiv pentru care presa este privita negativ de tot mai multi americani, iar cursa pentru Casa Albă din 2024 este mai tensionată ca oricare alta din trecut.

Surse: CNN, FoxNews, Los Angeles Times, New York Times, Rolling Stone, Axios, USA Today, YahooNews, Sacramento Bee, AP, The Federalist, New York Post, Washington Post, Minnesota Reformer, Essence, govtrack.us, govinfo.gov, YouTube, X