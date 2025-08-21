G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Două persoane au murit în Alpii Francezi după ce autovehiculul în care…

alunecare de teren in Italia
Sursa foto: Profimedia

Două persoane au murit în Alpii Francezi după ce autovehiculul în care se aflau a fost surprins de o alunecare de teren

Articole21 Aug 0 comentarii

O alunecare de teren produsă în Alpii Francezi a îngropat un autovehicul cu pasageri miercuri seară, informează joi agenția de știri DPA.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Mai mulţi pompieri au fost mobilizaţi la faţa locului pentru a recupera victimele de pe drumul naţional 205, între Passy şi Chamonix în sud-estul Franţei, care duce către tunelul rutier din Mont Blanc, a precizat prefectura din Annecy

Potrivit publicaţiei locale Le Dauphiné Libéré, două persoane şi-au pierdut viaţa şi alte două au fost rănite. Potrivit prefecturii, maşina implicată a fost un vehicul de pasageri, iar persoanele rănite au fost transportate la spitale locale.

Doi soţi care se aflu pe scaunele din faţă au fost răniţi, dar au supravieţuit, în timp ce fiul lor şi soţia acestuia, care ocupau scaunele din spate, şi-au pierdut viaţa, a relatat Le Dauphiné Libéré.

Alunecarea de teren a provocat lungi ambuteiaje pe un drum important care leagă nordul Italiei de sud-estul Franţei. Potrivit autorităţilor, solul din zonă este în continuare instabil, iar drumul rămâne închis pe direcţia dinspre Italia spre Franţa.

Tunelul Mont Blanc este de asemenea închis pentru vehicule de marfă care merg dinspre Italia spre Franţa.

Nu se cunoaşte încă motivul producerii alunecării de teren.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

„Regina ketaminei”, bănuită că i-ar fi vândut doza fatală actorului Matthew Perry, va pleda vinovat

Articole19 Aug • 1.111 vizualizări
0 comentarii

Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ din Superman, a murit la 87 de ani

Articole17 Aug • 944 vizualizări
0 comentarii

Trei oameni au murit până acum în incendiile devastatoare din Spania / 500.000 de hectare de teren, distruse de flăcări în Europa, în această vară

Articole15 Aug • 155 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.