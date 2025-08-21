Două persoane au murit în Alpii Francezi după ce autovehiculul în care se aflau a fost surprins de o alunecare de teren

O alunecare de teren produsă în Alpii Francezi a îngropat un autovehicul cu pasageri miercuri seară, informează joi agenția de știri DPA.

Mai mulţi pompieri au fost mobilizaţi la faţa locului pentru a recupera victimele de pe drumul naţional 205, între Passy şi Chamonix în sud-estul Franţei, care duce către tunelul rutier din Mont Blanc, a precizat prefectura din Annecy

Potrivit publicaţiei locale Le Dauphiné Libéré, două persoane şi-au pierdut viaţa şi alte două au fost rănite. Potrivit prefecturii, maşina implicată a fost un vehicul de pasageri, iar persoanele rănite au fost transportate la spitale locale.

Doi soţi care se aflu pe scaunele din faţă au fost răniţi, dar au supravieţuit, în timp ce fiul lor şi soţia acestuia, care ocupau scaunele din spate, şi-au pierdut viaţa, a relatat Le Dauphiné Libéré.

Alunecarea de teren a provocat lungi ambuteiaje pe un drum important care leagă nordul Italiei de sud-estul Franţei. Potrivit autorităţilor, solul din zonă este în continuare instabil, iar drumul rămâne închis pe direcţia dinspre Italia spre Franţa.

Tunelul Mont Blanc este de asemenea închis pentru vehicule de marfă care merg dinspre Italia spre Franţa.

Nu se cunoaşte încă motivul producerii alunecării de teren.