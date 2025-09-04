ANAF, despre declararea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru soţul, soţia sau părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate/ Cât este CASS pentru anul 2025

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) precizează că, de la 1 august 2025, persoanele asigurate pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru soţul, soţia sau părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea lor. Contribuţia este de 10% din baza de calcul, reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care asiguraţii optează pentru această plată. Potrivit ANAF, în anul 2025, CASS datorată este de 2.430 lei. Contribuţia trebuie plătită în două tranşe: un sfert la data depunerii declaraţiei şi restul, până în 25 mai inclusiv a anului următor. Opţiunea poate fi făcută oricând în cursul anului, prin depunerea Declaraţiei unice – formularul 212 – privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, transmite News.ro.

Prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare au fost aduse o serie de modificări privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), una dintre ele vizând eliminarea din categoria persoanelor exceptate de la plata CASS a celor aflate în întreţinerea unei persoane asigurate, respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, precizează ANAF într-un comunicat de presă.

În contextul acestor modificări, începând cu data de 1 august 2025, persoanele fizice care realizează venituri din: salarii şi asimilate salariilor, pensii, activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III din Codul fiscal, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, investiţii, alte surse etc. pentru care datorează CASS pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele aflate în întreţinere, menţionează sursa citată.

„CASS datorată de persoanele fizice care optează, pentru fiecare persoană pentru care se exercită opţiunea, se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul, reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care se exercită opţiunea. Opţiunea se exercită oricând în cursul anului, prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – formular 212, în care se evidenţiază contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată”, explică ANAF.

Conform sursei citate, persoanele fizice care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreţinere completează Capitolul II – Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei pentru anul 2025”, Secţiunea 2 „Date privind CASS datorată de către persoanele fizice pentru persoanele aflate în întreţinere potrivit art.182^1 din Codul fiscal”.

ANAF recomandă completarea cu atenţie a acestui Capitol, din formularul 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, întrucât opţiunea exercitată „este definitivă şi generează obligaţia de plată a CASS”.

Plata CASS datorată pentru fiecare persoană pentru care se exercită opţiunea se face în 2 tranşe: 25% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, la data depunerii declaraţiei prin care se exercită opţiunea şi 75%, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-a făcut opţiunea.

ANAF precizează că din 1 ianuarie 2025 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 4.050 lei lunar.

„Ca urmare, pentru anul 2025, baza de calcul pentru stabilirea CASS este de 24.300 lei (6 x 4.050 lei), iar CASS datorată este de 2.430 lei. Deci, persoana care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreţinere datorează 2.430 lei pentru fiecare persoană pentru care a exercitat opţiunea. Plata CASS se va efectua în două tranşe. Prima tranşă, în sumă de 608 lei, se efectuează la data depunerii formularului 212, iar a doua tranşă, în sumă de 1.822 lei, până la data de 25 mai 2026. Plata se poate face şi integral”, precizează ANAF.

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV), pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Data depunerii declaraţiei în format hârtie este cea a înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Contribuabilii care nu deţin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităţilor fiscale, cu ajutorul cărora se pot înregistra în cadrul serviciului Spaţiul Privat Virtual şi pot completa şi depune Declaraţia Unică.

Lista sediilor unităţilor fiscale în care sunt puse la dispoziţia contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se găseşte pe portalul www.anaf.ro, la secţiunea Asistenţă contribuabili – Servicii oferite contribuabililor.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin şi funcţionarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare şi asistenţă pentru depunerea Declaraţiei unice, menţionează ANAF.

Potrivit sursei citate, contribuabilii pot plăti cu cardul bancar sau numerar la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora îşi au domiciliul fiscal, on-line, cu cardul, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual sau al platformei Ghiseul.ro, prin virament bancar sau cu mandat poştal, prin intermediul oficiilor poştale.